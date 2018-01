Federer en Djokovic simpel naar laatste zestien Melbourne, Zverev sneuvelt

Titelverdediger Federer had slechts drie sets nodig om zich te ontdoen van de als 29e geplaatste Fransman Richard Gasquet: 6-2, 7-5 en 6-4.

De 36-jarige Zwitser stond ook in zijn eerste twee partijen, tegen de Sloveen Aljaz Bedene en de Duitser Jan-Lennard Struff, geen set af.

Federer neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Hongaar Marton Fucsovics, die in zijn achtstefinalepartij met 6-3, 6-3 en 6-2 afrekende met de Argentijn Nicolas Kicker.

Vijfvoudig Australian Open-winnaar Federer jaagt in Melbourne op zijn twintigste Grand Slam-titel. Vorig jaar won hij naast de Australian Open ook Wimbledon.

Djokovic

Djokovic bereikte ook op simpele wijze de achtste finales van de Australian Open. De 30-jarige Serviër was in drie sets te sterk voor Albert Ramos-Vinolas: 6-2, 6-3 en 6-3.

Het is de elfde keer dat Djokovic zich in Melbourne bij de laatste zestien voegt. In twee uur en twintig minuten had hij de klus tegen zijn Spaanse opponent geklaard.

Djokovic was al zes keer de beste op de Australian Open. De voormalige nummer één van de wereld stond een half jaar aan de kant vanwege een slepende elleboogblessure en had ook in de aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar last van zijn elleboog.

De als veertiende geplaatste Djokovic neemt het in de achtste finales op tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die verrassend te sterk was voor Zverev: 5-7, 7-6 (3), 2-6, 6-4 en 6-0. De hoog ingeschaalde Zverev strandde vorig jaar ook al in de derde ronde.

Thiem

Dominic Thiem staat ook in de achtste finales. De Oostenrijker, als vijfde geplaatst, had geen moeite met Adrian Mannarino: 6-4, 6-2 en 7-5. Thiem neemt het in de achtste finales op tegen de 26-jarige Amerikaan Tennys Sandgren, die de Duitser Maximilian Marterer naar huis stuurde: 5-7, 6-3, 7-5 en 7-6 (5).

Ook Fabio Fognini voegde zich bij de laatste zestien. De Italiaan won in vijf sets van Julien Benneteau (4-6, 6-2, 6-1, 4-6 en 6-3) en moet in de strijd om een kwartfinaleticket zien af te rekenen met de Tsjech Tomas Berdych. Berdych kende weinig moeite met Juan Martin del Potro en versloeg de Argentijn in 6-3, 6-3 en 6-2.

De als twaalfde geplaatste Del Potro deed voor het eerst in vier jaar mee aan de Australian Open. Zijn beste prestatie bij het Grand Slam-toernooi was het bereiken van de kwartfinale in 2009 en 2012.

Rojer

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau slaagden er niet in om de derde ronde van het mannendubbelspel te bereiken. De Nederlander en de Roemeen, die in Melbourne als derde waren geplaatst, lieten zich verrassen door de Australiërs Sam Groth en Lleyton Hewitt: 6-7 (2), 6-4 en 5-7.

Afgelopen jaar wonnen Rojer en Tecau de US Open. Dat betekende hun tweede Grand Slam-titel, na de winst van Wimbledon in 2015.