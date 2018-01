Bertens komt net tekort tegen Wozniacki in derde ronde Australian Open

De Deense nummer twee van de wereld klaarde de klus in de Rod Laver Arena in twee sets. Bertens gaf goed partij, maar was op de beslissende momenten soms net niet scherp genoeg en verloor met 6-4 en 6-3.

Bertens stond voor het eerst in haar loopbaan in de derde ronde van de Australian Open. Ze nam vijfmaal eerder deel aan de Grand Slam in Melbourne, maar haalde alleen in 2015 de tweede ronde.

De 26-jarige Bertens won tot dusver eenmaal van een speelster uit de mondiale top vijf. Dat was in 2016 op Roland Garros, toen ze in de openingsronde afrekende met Angelique Kerber en vervolgens knap doordrong tot de halve finales.

Door het verlies van Bertens tegen voormalig nummer één van de wereld Wozniacki zijn op de Australian Open alle Nederlanders uitgeschakeld in het enkelspel. Eerder sneuvelde zowel Robin Haase als Richel Hogenkamp in de eerste ronde.

Break

Bertens, die 32e staat op de wereldranglijst, kwam in haar partij tegen Wozniacki (27) snel een break achter. Ze brak bij een 5-3 achterstand echter terug en kon er vervolgens 5-5 van maken, maar leverde haar eigen opslag in en verloor de set.

Ook in de tweede set keek Bertens tegen een 3-0 achterstand aan. Desondanks bleef ze strijdbaar en maakte ze het de bij tijd en wijle gefrustreerde Wozniacki moeilijk, maar het verlies was niet meer af te wenden. De Deense sloeg in de lange negende game op haar vierde matchpoint toe.

Door haar overwinning op Bertens is Wozniacki de achtste speelster die zeker is van de achtste finales. Ze neemt het voor een plek bij de laatste acht op tegen de Slowaakse Magdalena Rybarikova, de nummer negentien van de plaatsingslijst.

Dubbelspel

In het dubbelspel was eerder op vrijdag ook al weinig Nederlands succes. Michaëlla Krajicek en haar Russische partner Alla Kudryavtseva verloren van Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik (6-4, 3-6 en 6-7 (2)) en Lesley Kerkhove ging met Lidia Marozava uit Wit-Rusland ten onder tegen het Taiwanees-Chinese koppel Su-Wei Hsieh en Shuai Peng: 1-6 en 4-6.

Ook Demi Schuurs en haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens gingen ten onder. Het duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua was in twee sets te sterk: 6-3, 7-5. Daardoor zijn alle Nederlandse vrouwen uitgeschakeld in het dubbelspel, want Bertens strandde eerder al.

In het mannendubbel viel het doek voor Wesley Koolhof. Met zijn Australische partner Artem Sitak verloor hij in drie lange sets van het Oostenrijks-Kroatisch koppel Oliver Marach en Mate Pavic. Het werd 7-6 (5), 4-6 en 4-6.

Winst was er wel voor Matwé Middelkoop in het gemengd dubbel. In de eerste ronde was hij met zijn Zweedse partner Johanna Larsson het Mexicaans-Poolse koppel Santiago Gonzalez en Alicia Rosolska de baas: 6-2 en 7-5.