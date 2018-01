Ook Federer pleit voor meer prijzengeld op Grand Slam-toernooien

Onlangs zei Novak Djokovic, die voorzitter is van de spelersraad van de ATP, hetzelfde, al zwakte hij die woorden later wat af. Er zijn echter meer tennissers die pleiten voor meer prijzengeld, met name voor de lager geplaatste spelers.

"We zouden zeker meer betaald kunnen krijgen, daar bestaat geen twijfel over", zegt Federer, die op de Australian Open op zijn twintigste Grand Slam-titel jaagt, vrijdag tegen de BBC.

"We hadden in mijn ogen een goede overeenkomst, waarmee zowel de Grand Slams als de spelers blij waren. Maar het lijkt erop dat dat op zijn beloop is."

De 36-jarige Zwitser beseft dat er iets gedaan moet worden. "Spelers moeten op zulke momenten één blok vormen en moeite doen. De Grand Slams weten dat en reageren alleen als wij dat doen. Dus we zijn er klaar voor. Het wordt weer hetzelfde proces."

Vervelend

Het prijzengeld bij de Australian Open bedraagt dit jaar in totaal 55 miljoen Australische dollar (ongeveer 36 miljoen euro). Volgens toernooidirecteur Craig Tiley is dat een groei van tien procent ten opzichte van vorig jaar.

Verschillende spelers wijzen erop dat de inkomsten van de Grand Slam-toernooien de afgelopen jaren met nog veel meer dan tien procent zijn toegenomen en dat een relatief klein deel (rond de tien procent) van de inkomsten gebruikt wordt voor het prijzengeld.

Federer geeft toe dat het gesteggel hem irriteert. "Het wordt een beetje vervelend om altijd maar om iets te moeten vragen. Als je kijkt naar de inkomsten en de manier waarop die worden verdeeld, dan is dat niet zoals het moet zijn", alus de tennislegende.

"Je kunt zoiets niet van het ene op het andere moment veranderen en dat weten we ook, maar we hopen dat we meer constante blijk van waardering krijgen en niet slechts in periodes. We hebben goed contact met de Grand Slams, maar het is wel iets om een beetje moedeloos van te worden."

Naar verluidt is Djokovic, die op de Australian Open na lang blessureleed weer in actie komt, bezig met het oprichten van een spelersvakbond die los staat van de ATP.