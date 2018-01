Nadal simpel naar achtste finales, Svitolina beëindigt sprookje Kostyuk (15)

De 31-jarige Nadal had in de Margaret Court Arena geen enkele moeite met Damir Dzumhur. De Spaanse kampioen van 2009 gunde zijn Bosnische opponent slechts vijf games op het hardcourt van Melbourne: 6-1, 6-3, 6-1.

In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die eerder op vrijdag de Oekraïner Alexandr Dolgopolov uitschakelde: 6-7 (1), 6-2, 6-3 en 6-3.

Vorig jaar reikte Nadal, zestienvoudig Grand Slam-winnaar, Down Under nog tot de eindstrijd. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in zijn 'eeuwige rivaal' Roger Federer.

Dzumhur, de nummer dertig van de ATP-ranglijst, evenaarde met zijn plek in de derde ronde zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam, maar moest na iets minder dan twee uur spelen buigen voor de Spanjaard.

Kyrgios

Publieksfavoriet Nick Kyrgios rekende in een vermakelijk duel af met Jo-Wilfried Tsonga. De Australiër ontdeed zich in vier sets en liefst drie tiebreaks van de Fransman: 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5).

In de derde en laatste tiebreak leek Tsonga hard op weg een vijfde en beslissende set af dwingen, maar Kyrgios knokte zich knap terug van een 2-5 achterstand en trok de set en daarmee de partij alsnog naar zich toe.

De 22-jarige Kyrgios overleefde pas één keer eerder de derde ronde in zijn thuisland. In 2015 strandde hij in de kwartfinales, waarin hij niet opgewassen was tegen de latere finalist Andy Murray.

Zijn volgende tegenstander is de als derde geplaatste Grigor Dimitrov. De Bulgaar moest in zijn derderondepartij één set afstaan aan de Rus Andrey Rublev, maar trok de partij wel naar zich toe. Het werd 6-3, 4-6, 6-4 en 6-4.

Cilic

Ook de Kroatische nummer zes van de plaatsingslijst, Marin Cilic, voegde zich bij de laatste zestien. De halvefinalist van 2010 stuurde de Amerikaan Ryan Harrison naar huis: 7-6 (4), 6-3, 7-6 (4).

De als tiende geplaatste Pablo Carreño Busta is de volgende tegenstander van Cilic. De Spanjaard bereikte net als Dimitrov de laatste zestien. Hij rekende in een spannende partij af met de Luxemburger Gilles Müller: 7-6 (4), 4-6, 7-5 en 7-5.

De Brit Kyle Edmund staat eveneens in de achtste finales in Melbourne. Hij toonde veerkracht tegen Nikoloz Basilashvili uit Georgië. De partij eindigde in 7-6 (0), 3-6, 4-6, 6-0 en 7-5.

Ondanks 52 aces trok Ivo Karlovic aan het kortste eind tegen Andreas Seppi. In een marathonpartij, die bijna vier uur in beslag nam, ontdeed de Italiaan zich na vijf sets van het servicekanon uit Kroatië: 6-3, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 (5), 9-7.

Vrouwen

Bij de vrouwen rekende de 23-jarige Svitolina af met haar jonge landgenoot Mara Kostyuk, die de jongste speelster in de derde ronde van een Grand Slam sinds 1997 was. Svitolina maakte in 6-2 en 6-2 een einde aan dat sprookje.

Voor een plek bij de laatste acht neemt de als vierde geplaatste Svitolina, die op de Australian Open nog nooit voorbij de derde ronde was gekomen, het op tegen Denisa Allertova uit Tsjechië. Zij schakelde de Poolse Magda Linette uit (6-1 en 6-4).

Jelena Ostapenko, als zevende ingeschaald in Melbourne, liet zich verrassen door Anett Kontaveit. De Estse zegevierde met 6-3, 1-6, 6-3 en stuurde de winnares van Roland Garros zo overtuigend terug naar Letland.

De Russische Magdalena Rybarikova (7-5, 3-6 en 6-1 tegen Kateryna Bondarenko), Elise Mertens uit België (7-5 en 6-4 tegen Alizé Cornet) en de Kroatische Petra Martic (6-3, 3-6 en 7-5 tegen Luksika Kumkhum) bereikten ook de achtste finales.