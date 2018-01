Als vierde geplaatste Svitolina naar achtste finales Australian Open

De pas 15-jarige Kostyuk was in Melbourne de jongste speelster in de derde ronde van een Grand Slam sinds 1997, maar aan haar sprookje kwam tegen Svitolina een eind. Het werd 6-2 en 6-2.

Voor een plek bij de laatste acht neemt de als vierde geplaatste Svitolina, die op de Australian Open nog nooit voorbij de derde ronde was gekomen, het op tegen Denisa Allertova uit Tsjechië. Zij schakelde de Poolse Magda Linette uit (6-1 en 6-4).

Naast Svitolina en Allertova bereikten de Belgische Elise Mertens (7-5 en 6-4 tegen Alizé Cornet) en de Kroatische Petra Martic (6-3, 3-6 en 7-5 tegen Luksika Kumkhum) vrijdag de achtste finales. Daarin treffen zij elkaar.

Later vrijdagochtend komt Kiki Bertens nog in actie. Ze treft de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki.

Mannen

Bij de mannen bereikte de als tiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta de laatste zestien. Hij rekende in een spannende partij af met de Luxemburger Gilles Müller: 7-6 (4), 4-6, 7-5 en 7-5.

De Brit Kyle Edmund staat eveneens in de achtste finales in Melbourne. Hij toonde veerkracht tegen Nikoloz Basilashvili uit Georgië. De partij eindigde in 7-6 (0), 3-6, 4-6, 6-0 en 7-5.

Later vrijdag komen onder anderen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov nog op de baan in Australië.

Dubbelspel

In het dubbelspel was er in de tweede ronde weinig Nederlands succes. Michaëlla Krajicek en haar Russische partner Alla Kudryavtseva verloren van Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik (6-4, 3-6 en 6-7 (2)) en Lesley Kerkhove ging met Lidia Marozava uit Wit-Rusland ten onder tegen het Taiwanees/Chinese koppel Su-Wei Hsieh en Shuai Peng:1-6 en 4-6.

In het mannendubbel viel het doek voor voor Wesley Koolhof. Met zijn Australische partner Artem Sitak verloor hij in drie lange sets van het Oostenrijks/Kroatisch koppel Oliver Marach en Mate Pavic. Het werd 7-6 (5), 4-6 en 4-6.

Winst was er wel voor Matwé Middelkoop in het gemengd dubbel. In de eerste ronde was hij met zijn Zweedse partner Johanna Larsson thet Mexicaans/Poolse koppel Santiago Gonzalez en Alicia Rosolska de baas: 6-2 en 7-5.