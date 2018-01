Wawrinka voelt zich ondanks afstraffing beter dan hij had durven dromen

"Ik moet positief blijven. De afgelopen twaalf dagen ging het beter dan ik had durven dromen", vertelde de drievoudig Grand Slam-winnaar op de persconferentie. "Ik kwam hier aan met het gevoel dat ik überhaupt niet in staat zou zijn om te spelen. Dit is een grote stap voor me."

Wawrinka zette vorig jaar vroegtijdig een punt achter zijn seizoen om zich tot twee keer toe te laten opereren aan zijn linkerknie. "Dat ik nu al zo ver zou zijn in mijn herstel, had ik nooit verwacht. Natuurlijk is het pijnlijk om te verliezen, maar ik kijk naar het complete plaatje. En dan mag ik best positief zijn."

In de eerste ronde rekende Wawrinka nog in vier sets af met de Litouwer Ricardas Berankis. Tegen Sandgren, de Amerikaanse nummer 97 van de wereld, had hij echter niets in te brengen. Het werd 6-2, 6-1 en 6-4.

Pensioen

Ondanks de fysieke ongemakken is het einde van zijn carrière nog niet in zicht, bezweert de 32-jarige tennisser. "Dat is absoluut niet aan de orde. Vandaag had ik het op de baan overal moeilijk mee, niet zozeer met mijn knie. Die voelde juist goed aan. Zolang ik op de baan kan staan zonder ergens veel last van te hebben, ga ik niet met pensioen."

Hoewel Wawrinka het gevoel heeft dat hij voor op schema ligt, viel de kansloze nederlaag hem wel zwaar. "Als winnaar van drie Grand Slams voelt het niet goed om in de tweede ronde zo onderuit te gaan. Het is zwaar momenteel. Ik wil graag winnen en heb een hekel aan nederlagen."

"Maar ik weet ook dat ik uit de afgelopen dagen veel vertrouwen kan putten. Zelfs mijn knie voelde nu al beter aan dan twee dagen geleden. Het gaat duidelijk de goede kant op."

De huidige nummer acht van de wereldranglijst is volgende maand een van de publiekstrekkers bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Het toernooi in Ahoy schreef hij in 2015 op zijn naam.