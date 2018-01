Bertens werkt pijnvrij en ontspannen toe naar partij tegen Wozniacki

De 26-jarige Westlandse liet zich in haar vorige partij aan haar kwetsuur behandelen en zei toen te hopen er tegen Wozniacki geen hinder van te ondervinden.

"Ik heb er geen last van en ben klaar voor de wedstrijd van morgen", zei ze donderdag nadat ze in het dubbelspel pijnlijk werd uitgeschakeld met haar Zweedse partner Johanna Larsson.

Bertens treft nummer twee van de wereld Wozniacki vrijdag in de Rod Laver Arena, het grootste stadion van Melbourne Park. "Normaal gesproken hoop je dat je daar in de eerste twee rondes niet moet, want dat betekent dat je tegen een geplaatste speelster speelt", aldus de Nederlandse.

"Maar nu betekent het dat ik in de derde ronde sta. Dit is het enige centre court van de Grand Slams waar ik nog nooit heb gespeeld. Dus we kunnen deze ook weer afvinken."

Latertje

De partij van de als dertigste geplaatste Bertens tegen topspeelster Wozniacki is de afsluiting van het avondprogramma. De speelsters komen de baan op zodra Nick Kyrgios en Jo-Wilfried Tsonga klaar zijn.

"Qua weer hoopte ik al een avondwedstrijd te mogen spelen, dan is het wat koeler. Waarschijnlijk wordt het wel een latertje", aldus Bertens, die vrij ontspannen is voor haar partij in de Rod Laver Arena.

"Voor mij is het spelen op een centre court niet meer zo'n gestress. Het is niet dat ik er naar uitkijk, maar ik zie er ook niet meer tegenop."

Bertens staat voor het eerst in haar loopbaan in de derde ronde van de Australian Open. Ze is bovendien de eerste Nederlandse die de derde ronde haalt sinds Michaëlla Krajicek in 2006.