Federer en Djokovic verder in Melbourne, Wawrinka ten onder

Titelverdediger Federer kreeg de nodige weerstand van de Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale 55 van de wereld. Desondanks won de 36-jarige Zwitser in drie sets: 6-4, 6-4 en 7-6 (4).

Federer, die de Australian Open vijf keer won, jaagt in Melbourne op zijn twintigste Grand Slam-titel. Vorig jaar won hij naast de Australian Open ook Wimbledon.

Voor een achtstefinaleticket neemt Federer het op tegen de Fransman Richard Gasquet, die eerder op de dag simpel in drie sets van van Lorenzo Sonego. De Italiaan was in de eerste ronde nog de bedwinger van Robin Haase.

De 30-jarige Djokovic moest eerder op de dag in zijn partij tegen Gaël Monfils de eerste set nog aan de Fransman laten, maar liet vervolgens zien dat hij kwalitatief de betere was. De partij eindigde in 4-6, 6-3, 6-1 en 6-3.

Djokovic, die vijftien keer tegen Monfils speelde en al die ontmoetingen won, maakt in Melbourne zijn rentree op de ATP Tour na een halfjaar blessureleed. De voormalig nummer één van de wereld kampte met een kwetsuur aan zijn elleboog. In de volgende ronde treft hij de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas.

Wawrinka

Drievoudig Grand Slam-winnaar Wawrinka kon verrassend geen potten breken tegen Tennys Sandgren, de Amerikaanse nummer 97 van de wereld. Het werd 6-2, 6-1 en 6-4.

Wawrinka, die de Australian Open in 2014 won, kende een belabberde aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Hij stond sinds augustus aan de kant na een knieoperatie en was maar net op tijd fit.

In de eerste ronde won Wawrinka (32) nog vrij overtuigend van de Litouwer Ricardas Berankis, maar in zijn partij tegen Sandgren liep de nummer acht van de wereld vanaf het begin achter de feiten aan. In 2008 overleefde de Zwitser voor het laatst de tweede ronde niet op de Australian Open.

Zverev

Alexander Zverev liet zich niet verrassen en sloeg zich wel naar de laatste 32 in Melbourne. De Duitse nummer vier van de wereld won in vier sets van zijn landgenoot Peter Gojowczyk: 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3.

De als vijfde geplaatste Dominic Thiem moest diep gaan voor een plek in de derde ronde. Hij kende een stroeve start tegen de Amerikaan Dennis Kudla, maar trok de partij alsnog naar zich toe: 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2 en 6-3.

Voor de als zevende ingeschaalde David Goffin viel het doek. Hij ging ondanks een vliegende start in vier sets ten onder tegen de Fransman Julien Benneteau: 6-1, 6-7 (5), 1-6 en 6-7 (4). Juan Martin del Potro is nog wel in de race. De als twaalfde geplaatste Argentijn zette Karen Khachanov uit Rusland opzij (6-4, 7-6 (4), 6-7 (0) en 6-4).

In het dubbelspel nam Jean-Julien Rojer met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de eerste horde. Het duo begon de Australian Open met winst op het Argentijnse koppel Guillermo Duran/Andres Molteni: 6-4 en 6-3.