Als derde geplaatste Muguruza strandt in tweede ronde Melbourne

Muguruza, in 2016 winnares op Wimbledon en een tijd lang de nummer één van de wereld, liep in de eerste set achter de feiten aan. Ze werkte een achterstand van 5-2 in games nog weg, maar verloor vervolgens alsnog de tiebreak.

In de tweede set mocht Hsieh op 5-2 serveren voor de zege, maar leverde de 32-jarige Taiwanese nummer 82 van de wereld haar servicebeurt in. Op 5-4 sloeg ze wel toe. De 24-jarige Muguruza strandde vorig jaar in Melbourne in de kwartfinales en kwam alleen bij haar debuut in 2013 niet verder dan de tweede ronde.

De als zesde ingeschaalde Karolina Pliskova was al na 44 minuten klaar met de Beatriz Haddad Maia. De Braziliaanse won in beide sets slechts ééń game (6-1 en 6-1). Angelique Kerber, de Australian Open-winnaar van 2016, bereikte eveneens de derde ronde. De als 21e geplaatste Duitse versloeg Donna Vekic uit Servië: 6-4 en 6-1.

Ook Maria Sharapova overleefde de tweede ronde en treft nu Kerber. De Russin, die het Grand Slam-toernooi in Melbourne in 2016 op haar naam schreef, was te sterk voor de als veertiende gerangschikte Letse Anastasija Sevastova. Het werd 6-1 en 7-6 (4).

In het vrouwentoernooi strandde naast Muguruza de nummer negen van de plaatsingslijst. De Britse Johanna Konta bleek niet opgewassen tegen Bernarda Pera uit de Verenigde Staten (4-6 en 5-7).

Mannen

Bij de mannen moest de als vijfde geplaatste Dominic Thiem diep gaan voor een plek in de derde ronde. Hij kende een stroeve start tegen de Amerikaan Dennis Kudla, maar trok de partij alsnog naar zich toe: 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2 en 6-3.

Kudla's landgenoot Sam Querrey, de nummer dertien van de plaatsingslijst, redde het niet. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Hongaar Marton Fucsovics, die in 6-4, 7-6 (6), 4-6 en 6-2 zegevierde.

De als negentiende gerangschikte Tomas Berdych had wel succes. De Tsjech kende relatief weinig moeite met de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez: 6-3, 2-6, 6-2 en 6-3.

Later donderdag komen bij de mannen nog Novak Djokovic en Roger Federer in actie in de tweede ronde. Bij de vrouwen verschijnt onder anderen Simona Halep nog op de baan.