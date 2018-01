Nummer drie van de wereld Muguruza uitgeschakeld op Australian Open

Muguruza, in 2016 winnares op Wimbledon en een tijd lang de nummer één van de wereld, liep in de eerste set achter de feiten aan. Ze werkte een achterstand van 5-2 in games nog weg, maar verloor vervolgens alsnog de tiebreak.

In de tweede set mocht Hsieh op 5-2 serveren voor de zege, maar leverde de 32-jarige Taiwanese nummer 82 van de wereld haar servicebeurt in. Op 5-4 sloeg ze wel toe.

Sharapova

​Maria Sharapova is doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. De dertigjarige Russin versloeg in Melbourne de als veertiende geplaatste Anastasija Sevastova uit Letland met 6-1 en 7-6 (4).

Sharapova had slechts 23 minuten nodig om de eerste set te winnen. In de tweede set gaf Sevastova meer tegenstand, maar moest ze alsnog buigen in de tiebreak.

De als negende geplaatste Johanna Konta werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Bernarda Pera. De Britse ging onderuit met 4-6 en 5-7.