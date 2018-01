Bertens blij dat ze spanning de baas was in tweede ronde Melbourne

De 26-jarige Nederlandse rekende in Melbourne in twee sets af met de 24-jarige Amerikaanse Nicole Gibbs (7-6 (3) en 6-0). Haar beste resultaat op de Australian Open was tot dusver het bereiken van de tweede ronde in 2015.

"Ik ben superblij dat ik hier voor het eerst in de derde ronde sta. Ik speelde niet heel goed en was vooral in de eerste set een beetje gespannen, maar na het winnen van de set viel dat wat weg", alus Bertens.

Na winst van de eerste set liet Bertens zich even behandelen aan haar bovenbeen. "Bij 3-2 in de tiebreak voelde ik bij het afzetten tijdens mijn service iets in mijn been", verklaart ze.

"Ik won de tiebreak wel, maar liet het voor de zekerheid toch maar intapen. Verder had ik weinig last, dus ik hoop dat het meevalt. In de tweede set ging zij (Gibbs, red.) wat foutjes maken, dus toen won ik vrij makkelijk."

Wozniacki

In de strijd om een plek in de achtste finales wacht Bertens een zware kluif, want ze neemt het vrijdag op tegen de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki.

"Ik denk dat ik er klaar voor ben", doelt ze op haar lichte blessure. "Het is even afwachten hoe het voelt als het straks is afgekoeld, maar ik denk dat ik gewoon kan spelen."

Verder wil de Wateringse nog niet te veel nadenken over haar partij tegen Wozniacki. "Ik ben nu gewoon heel erg blij en ben daar eigenlijk nog niet mee bezig. Dat zal morgen wat meer komen. Ik wil hier eerst van genieten."

Bertens is de enige Nederlander die nog actief is op de Australian Open en bovendien de eerste Nederlandse die de derde ronde haalt sinds Michaëlla Krajicek in 2006.