Kostyuk (15) jongste in derde ronde Grand Slam sinds 1997, ook Nadal door

Mirjana Lucic-Baroni bereikte in 1997 als 14-jarige de derde ronde op de US Open. De Kroatische, inmiddels 35 jaar, speelt donderdag haar tweederondepartij op de Australian Open, waar ze een jaar geleden nog verrassend doordrong tot de halve finale.

De jonge Kostyuk rekende in de tweede ronde af met de Australische Olivia Rogowska (6-3 en 7-5) en staat in de derde ronde tegenover haar landgenote Eline Svitolina. De als vierde geplaatste Oekraïense versloeg woensdag de Tsjechsiche Katerina Siniakova: 4-6, 6-2 en 6-1.

Kostyuk bereikte als qualifier het hoofdtoernooi in Melbourne. De huidige nummer 521 van de WTA-ranglijst won vorig jaar de Australian Open bij de junioren.

Svitolina, de komende opponent van Kostyuk, had nog nooit van haar landgenote gehoord, zei ze na afloop van haar moeizaam gewonnen partij. "Ik weet van haar bestaan sinds ze hier wint. Leuk om tegen een landgenote te spelen."

"Ik hoop dat ik er klaar voor ben, want ik voelde me helemaal niet lekker vandaag. Ik dacht dat ik zou smelten in deze hitte", aldus de 23-jarige kandidate voor de eindzege.

Wozniacki

Caroline Wozniacki ontsnapte aan een vroege uitschakeling. De Deense nummer twee van de plaatsingslijst wist zich tegen de Kroatische Jana Fett in de derde set terug te knokken van een grote achterstand: 3-6, 6-2 en 7-5.

In de derde ronde neemt Wozniacki het op tegen Kiki Bertens. De enige Nederlandse die nog actief is in het enkelspel won woensdag van de Amerikaanse Nicole Gibbs.

De 21-jarige Fett begon goed aan haar partij tegen een van de topfavorieten in Melbourne. De 27-jarige Deense, in 2010 de nummer één van de wereld maar nog nooit winnares van een Grand Slam, kwam echter terug in de wedstrijd door overtuigend de tweede set te pakken.

In de derde set zag Wozniacki Fett uitlopen naar 5-1 en mocht de Kroatische enkele keren serveren voor de wedstrijd. De Deense kreeg twee matchpoints te verwerken, maar ze pakte vijf games op rij en alsnog de zege.

Nadal

In het mannentoernooi rekende Nadal in drie sets af met de Argentijn Leonardo Mayer: 6-3, 6-4 en 7-6 (4). De Spaanse nummer één van de wereld staat in de derde ronde tegenover de Bosniër Damir Dzumhur. Mayer, de nummer 52 van de wereld, gaf in elke set goed partij, waardoor de wedstrijd ruim tweeënhalf uur duurde.

Nadal bereikte vorig jaar nog de finale in Melbourne, waarin Roger Federer te sterk was. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar wist de Australian Open alleen in 2009 te winnen.

Nummer drie van de wereld Grigor Dimitrov kwam met de schrik vrij. Hij had het erg lastig met de Amerikaan Mackenzie McDonald, maar trok wel aan het langste eind: 4-6, 6-2, 6-4, 0-6 en 8-6. De partij duurde 3 uur en 25 minuten.

Ook Marin Cilic plaatste zich overtuigend voor de derde ronde. De Kroaat won met 6-1, 7-5 en 6-2 van de Portugees Joao Sousa. De winnaar van de US Open in 2014 is als zesde geplaatst in Melbourne.