Bertens voor het eerst naar derde ronde Australian Open

Bertens nam vijfmaal eerder deel aan de Grand Slam in Melbourne, maar wist alleen in 2015 de tweede ronde te halen. In de derde ronde wacht vrijdag met Caroline Wozniacki een zware kluif. De Deense is de nummer twee van de wereldranglijst.

Bertens is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. Robin Haase en Richel Hogenkamp sneuvelden in de eerste ronde in Melbourne.

De eerste set tussen Bertens en Gibbs verliep zonder breaks, zodat een tiebreak het verschil moest maken. Ook daarin ging het tot 3-3 gelijk op, maar daarna pakte de als dertigste geplaatste Bertens vier punten op rij en daarmee de setwinst.

In de tweede set moest Bertens een blessurebehandeling ondergaan aan haar bovenbeen. Toch won ze die set zonder een game te verliezen aan de 24-jarige Gibbs, de nummer 113 van de WTA-ranking.

Dubbelspel

In het dubbelspel zijn nog wel meerdere Nederlanders actief. Michaëlla Krajicek breikte met haar dubbelpartner Alla Kudryavtseva uit Rusland de tweede ronde.

Ze versloegen de Duitse Tatjana Maria en de Franse Pauline Parmentier in drie sets: 6-4, 1-6 en 6-3. In de tweede ronde treft het Nederlands-Russische koppel Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik.

Haase en Matwé Middelkoop gingen met 3-6, 6-3 en 6-2 onderuit tegen het Spaanse duo Pablo Carreno-Busta en Guillermo Garcia-Lopez.

Wesley Koolhof en de Nieuw-Zeelander Artem Sitak waren in twee sets de Duitsers Peter Gojowczyk en Florian Mayer overtuigend de baas: 6-2 en 6-1. Het duo neemt het in de tweede ronde op tegen de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.