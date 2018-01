Djokovic ontkent na rentree dat hij om meer prijzengeld heeft gevraagd

De Britse krant Daily Mail berichtte zondag dat de 30-jarige Djokovic twee dagen eerder bij een verplichte jaarlijkse bijeenkomst voor spelers op de ATP Tour zou hebben opgeroepen tot het oprichten van een vakbond. Dat zou de tennissers een sterkere positie geven om de ATP om meer prijzengeld te vragen.

Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, zei dinsdag op de persconferentie na zijn 6-1, 6-2 en 6-4 zege op Young in Melbourne dat de verhalen in de media "een beetje overdreven" waren.

"Er zijn wat dingen uit de context gehaald. Jullie hebben me neergezet als iemand die erg hebzuchtig is en om een boycot heeft gevraagd."

"Ik respecteer de vrijheid van de media en jullie keuzes om hierover te schrijven, maar veel van wat er geschreven is, is niet waar. Wat er gebeurd is, is dat wij als spelers gewoon over een aantal onderwerpen wilden spreken. Ik denk dat daar niets mis mee is. Er zijn geen besluiten genomen en er is niet gesproken over een boycot."

Djokovic ontkende niet dat hij alle niet-tennissers gevraagd had om de bijeenkomst in Melbourne te verlaten. "Maar ik heb niemand uit de ruimte gegooid. Alles gebeurde op een heel normale en beschaafde manier. Wij als spelers wilden even de tijd hebben om onderling over wat zaken te praten."

Inkomsten

Het prijzengeld bij de Australian Open is dit jaar 55 miljoen Australische dollar (ongeveer 36 miljoen euro). Volgens toernooidirecteur Craig Tiley is dat een groei van tien procent ten opzichte van vorig jaar.

Verschillende spelers wijzen er echter op dat de inkomsten van de Grand Slam-toernooien de afgelopen jaren met veel meer dan tien procent zijn toegenomen en dat een relatief klein deel (rond de tien procent) van de inkomsten gebruikt wordt voor het prijzengeld.

"Als je in de top honderd staat, verdien je uitstekend. Wij zouden dat graag willen uitbreiden naar de top 150, 200, of nog verder", zei Kevin Anderson, de Zuid-Afrikaanse nummer twaalf van de wereld die lid is van de spelersraad, maandag na zijn uitschakeling in de eerste ronde tegen The Telegraph.

"Ik kan het volledig begrijpen dat er spelers zijn die meer geld willen krijgen. Ik denk dat we dat ook verdienen. Maar ik snap ook dat er mensen zijn die het tegenovergestelde vinden. Er zijn constant discussies over dit onderwerp. Maar op dit moment is het niet heel concreet."

Monfils

Djokovic maakte dinsdag zijn rentree op de ATP Tour na een halfjaar blessureleed aan zijn elleboog. De voormalig nummer één van de wereld zal het in de tweede ronde in Melbourne moeten opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils.

"Het voelde geweldig om weer op de baan te staan", zei Djokovic na zijn zege op Young. "Ik voelde veel verschillende emoties: opwinding, vreugde, dankbaarheid. Drie weken geleden wist ik nog niet eens zeker of ik hier wel zou kunnen spelen, maar dit was een zeer solide optreden."