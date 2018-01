Haase en Hogenkamp uitgeschakeld in eerste ronde Australian Open

De Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego versloeg Haase met 6-3, 7-5, 6-7 (6) en 7-5. Het is al het zevende jaar op rij dat de Hagenaar in de eerste ronde verliest in Melbourne.

Alleen in 2008 (tweede ronde) en 2011 (derde ronde) moest Haase niet al in de eerste ronde naar huis op de eerste Grand Slam van het jaar.

De 22-jarige Sonego (de nummer 218 van de ATP-ranking) domineerde de partij tegen de acht jaar oudere Haase (nummer 43) en won daardoor de eerste twee sets.

In de derde set speelde de Haase vijf matchpoints weg en won de set na een tiebreak met 8-6. De laatste set ging met 7-5 naar de Italiaan, maar ook daarin wist Haase nog twee matchpoints onschadelijk te maken.

De Nederlander was goed in vorm aan het begin van dit jaar, met een kwartfinaleplaats op het ATP-toernooi in Pune en zelfs een halvefinaleplek in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

Hogenkamp

Hogenkamp verloor binnen een uur kansloos met 6-1 en 6-2 van de Spaanse Arruabarrena. Het was haar tweede deelname in Melbourne, ook in 2015 verloor ze in de eerste ronde.

De Doetinchemse moest meteen in haar eerste opslagbeurt een break toestaan en kwam die achterstand in de eerste set niet meer te boven.

In de tweede set kwam de nummer 108 van de wereld opnieuw 2-0 achter. Op 3-1 pakte Arruabarrena haar tweede break van de set en was de wedstrijd gespeeld, al pakte Hogenkamp nog één game. De partij duurde slechts 59 minuten.

Trainingsbaan

"Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet goed heb gespeeld", zei Hogenkamp na haar nederlaag. "Maar dat is niet iets waarvoor je kunt kiezen op de baan."

"Ik heb weinig gewonnen de afgelopen tijd en heb hier veel meer op de trainingsbaan gestaan dan dat ik wedstrijden heb gespeeld. Als je dan een tegenstander hebt die veel ballen terugslaat en goed verdedigt, ben je heel afhankelijk van je eigen spel."

"Er was geen moment dat ik het gevoel had dat de wedstrijd aan het draaien was of dat ik het idee had dat zij onzekerder werd", analyseerde de Nederlandse haar kansen.

"Als je niet meer weet hoe je punten moet binnen halen, dan voel je je niet prettig op de baan. Dit is heel frustrerend. Nu is het zaak snel naar huis te gaan en hard te blijven werken. Het vertrouwen krijg ik alleen maar terug door wedstrijden te winnen."

Bertens

Door de exit van Haase en Hogenkamp is Kiki Bertens nog de enige Nederlander in het enkelspel. Ze won maandag in haar eersterondepartij van Catherine Bellis.

Woensdag treft de als dertigste geplaatste Wateringse met Nicole Gibbs opnieuw een Amerikaanse tegenstander.