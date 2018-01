Bertens na zege in eerste ronde blij met 'mentale stappen'

"Ik ben het meest blij met het feit dat ik er op elk moment stond'', zei Bertens na haar zege op de 18-jarige Bellis (6-7 (5), 6-4 en 6-2).

"Er was geen paniek, ik heb het rustig kunnen beleven", keek de 26-jarige Wateringse terug op haar moeizame zege. "Ik heb mijn eigen keuzes kunnen maken. Mentaal heb ik stappen gemaakt."

Het mentale aspect was de laatste tijd een probleem voor de huidige nummer 32 van de wereld. Na haar uitschakeling op Roland Garros in mei vorig jaar besloot ze te gaan samen werken met een mental coach.

Bertens verloor in de tweede ronde in Parijs in twee sets van Bellis. Een jaar eerder beleefde ze op het graveltoernooi nog haar internationale doorbraak door de halve finale te bereiken.

Bertens was opgelucht dat ze Bellis maandag wel de baas was. "Ik wist al dat het mentaal een stuk beter ging en dan is het alleen maar fijn dat je zo'n eerste ronde wint. Ik begon niet goed, maar ben wel blijven knokken. Ik mag mijzelf een schouderklopje geven, dit is wel een bevestiging."

Sluiter

Coach Raemon Sluiter gaf zijn pupil ook een compliment. "Ik ben vooral tevreden over haar mentale inzet. Je moet ieder punt durven spelen en je er niet te veel van aantrekken als je een punt verliest. Niet na een misser wat meer inhouden."

"En dat gebeurde nog weleens bij Kiki", zei Sluiter. "Nu zag ik mentaal een bepaalde vechtlust. Voor mij is dat de winst van vandaag. Voor haar is het de winst van de wedstrijd, maar voor mij zit de winst echt in de manier waarop."

In de tweede ronde staat Bertens weer tegenover een Amerikaanse. Nicole Gibbs, de nummer 113 van de wereldranglijst, was in de eerste ronde snel klaar met Viktoriya Tomova uit Bulgarije: 6-1 en 6-1.