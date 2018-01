Bertens voor tweede keer in loopbaan naar tweede ronde Australian Open

Bertens nam vijfmaal eerder deel aan de Grand Slam in Melbourne en alleen in 2015 wist ze de eerste ronde ook te overleven.

Tegen de 18-jarige Bellis leek het opnieuw mis te gaan voor de acht jaar oudere Wateringse, maar nadat ze de eerste set verloor trok ze het duel op baan 15 toch naar zich toe. De partij duurde 2 uur en 26 minuten.

In de tweede ronde staat Bertens weer tegenover een Amerikaanse. Nicole Gibbs, de nummer 113 van de wereldranglijst, was in de eerste ronde snel klaar met Viktoriya Tomova uit Bulgarije: 6-1 en 6-1.

Moeizaam

Bertens begon tegen Bellis moeizaam aan de eerste set en kwam met 0-3 achter. Die nadelige marge boog ze al snel om naar een 5-4 voorsprong, maar Bellis brak een tweede keer door de service van Bertens, die in Melbourne als dertigste geplaatst is.

In de tiebreak kwam Bellis (de nummer 49 van de wereld) met 0-3 en 3-6 voor. Bertens kwam nog terug tot 5-6, maar de Amerikaanse tiener benutte haar derde setpunt wel.

De tweede set ging lang gelijk op. In de tiende game brak Bertens bij een 5-4 voorsprong door de service van Bellis, waarmee setwinst een feit was.

In de derde set was het verzet van Bellis gebroken. Ze leverde liefst driemaal haar service in en Bertens benutte haar tweede matchpoint.

Haase

De andere twee Nederlanders in het enkelspel komen pas in de nacht van maandag op dinsdag in actie. Robin Haase speelt rond 02.30 uur tegen de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego. Richel Hogenkamp neemt het vanaf 01.00 uur op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.