Dramatische dag Amerikaans tennis in Melbourne, Nadal overtuigend door

Venus Williams (37) verloor in twee sets van de zeventien jaar jongere Belinda Bencic: 6-3 en 7-5. Williams is de nummer vijf van de wereld, terwijl de Zwitserse plaats 78 inneemt.

Vorig jaar bereikte Williams nog de finale van het toernooi in Melbourne, waarin ze verloor van haar zus Serena Williams. Dit jaar ontbreekt Serena op de eerste Grand Slam van het jaar, omdat ze na de geboorte van haar dochter nog niet topfit is.

US Open-winnares Stephens verloor in drie sets van de Chinese Shuai Zhang (2-6, 7-6 en 6-2). Stephens is de nummer dertien van de wereld, Zhang staat 34e.

Vandeweghe, vorig jaar halvefinaliste in Melbourne, werd afgetroefd door de Hongaarse Timea Babos: 6-7 (4) en 2-6. Ook de Amerikaanse vrouwen Catherine Bellis (tegen Kiki Bertens), Sofia Kenin, Jennifer Brady, Alison Riske en Taylor Townsend werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Jelena Ostapenko uit Letland bereikte wel de tweede ronde. De winnares van Roland Garros was met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Italiaanse Francesca Schiavone. Ook Caroline Wozniacki, in de derde ronde mogelijk tegenstander van Bertens, ging verder. De Deense nummer twee van de wereld was veel te sterk voor de Roemeense Mihaela Buzarnescu (6-2 en 6-3).

Nadal

Bij de mannen maakten Isner en Sock het Amerikaanse drama compleet. Sock redde het niet tegen Yuichi Sugita. De als achtste geplaatste Sock, in november halvefinalist bij de ATP World Tour Finals in Londen, verloor in vier sets van de Japanner (6-1, 7-6 (4), 5-7 en 6-3).

De als zestiende gerangschikte Isner ging met 6-4, 3-6, 6-3 en 6-3 onderuit tegen de Australiër Matthew Ebden. Er was voor de Australische fans meer reden tot juchen, want ook Nick Kyrgios ging verder. De als zeventiende geplaatste Kyrgios was zonder setverlies te sterk voor de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (6-1, 6-2 en 6-4).

Nadal, als eerste geplaatst, kende een probleemloze eerste dag in Melbourne. Vanwege een knieblessure was het lange tijd twijfelachtig of de Spanjaard mee zou doen, maar eenmaal op de baan was niets van die twijfel terug te zien.

Nadal stond tegen Victor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek slechts drie games af (6-1, 6-1 en 6-1). In een uur en 34 minuten was de klus geklaard door de Australian Open-winnaar van 2009, die vorig jaar de finale verloor van Roger Federer.

Dimitrov

Grigor Dimitrov maakte zijn status ook waar. Hij rekende in zijn openingspartij snel af met de Oostenrijkse qualifier Dennis Novak: 6-3, 6-2 en 6-1.

Dimitrov boekte aan het einde van vorig seizoen het grootste succes uit zijn carrière, door de ATP World Tour Finals te winnen. De 26-jarige Bulgaar nestelde zich daardoor achter Rafael Nadal en Roger Federer op de derde plaats van de wereldranglijst.

Vorig jaar haalde Dimitrov de halve finales van de Australian Open. Hij moest toen in een slopende vijfsetter buigen voor Nadal.

Marin Cilic had vier sets nodig tegen Vasek Pospisil. De als zesde geplaatste Kroaat zegevierde met 6-2, 6-2, 4-6 en 7-6 (5) tegen de Canadees.

De als elfde geplaatste Kevin Anderson vloog er in de eerste ronde uit. De Zuid-Afrikaan, vorig jaar nog finallist op de US Open, ging in vijf sets ten onder tegen de Brit Kyle Edmund: 6-7 (4), 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4.