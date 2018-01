Schuurs pakt met Belgische Mertens in Hobart tweede dubbeltitel van 2018

De 24-jarige Schuurs had zaterdag met haar Belgische partner Elise Mertens maar twee sets en 53 minuten nodig tegen de Oekraïens/Japanse combinatie Lyudmyla Kichenok en Makoto Ninomiya: 6-2, 6-2.

Volgende week vormen Schuurs en Mertens ook weer een duo bij de Australian Open. De Limburgse won vier maanden geleden ook al het WTA-toernooi van Guangzhou en is intussen opgeklommen naar de 33e positie op de wereldranglijst.

Op de Australian Open van 2017 speelde Schuurs met de Tsjechische Renata Voracova en vloog ze er al in de eerste ronde uit.

Vijfde titel

In totaal was Hobart de vijfde titel voor Schuurs, die niet in het enkelspel actief is. In 2015 ging ze al eens met de winst aan de haal in het Poolse Katowice en in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Vorig jaar verloor ze de finale in datzelfde Boekarest, Rosmalen en Auckland.

Eerder op zaterdag speelde Mertens ook al de finale in het enkelspel. Na een aantal regenpauzes versloeg de Vlaamse nummer 36 van de wereld de Roemeense Mihaela Buzarnescu met 6-1, 4-6, 6-3.