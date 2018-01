Schoofs en Kerkhove naar laatste kwalificatieronde Australian Open

Vanwege de regen werden de partijen afgewerkt op een indoorbaan. Vrijdag kon door de slechte weersomstandigheden ook al niet buiten gespeeld worden in Melbourne.

De 29-jarige Schoofs ontdeed zich 'Down Under' in een uur en achttien minuten van de Britse nummer 119 van de wereld Naomi Broady: 7-6 (5) en 6-2.

Ivana Jorovic uit Servië is het laatste obstakel voor Schoofs, die zich nog nooit wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam. De speelster uit Rhenen is op dit moment de nummer 202 op de WTA-ranglijst.

Kerkhove

Kerkhove (26) rekende relatief eenvoudig af met het Sloveense talent Tamara Zidansek. Na een uur en veertien minuten was het 6-4 en 6-2.

In de laatste kwalificatieronde speelt de Zeeuwse tegen de pas 19-jarige Anna Kalinskaya. Als ze die partij ook wint, dringt ze voor het eerst door tot het hoofdschema in Australië. Kerkhove is de nummer 152 van de wereld, negen plaatsen hoger dan haar Russische opponente.

Afgelopen zomer debuteerde Kerkhove als qualifier in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. In de eerste ronde bleek Sorana Cirstea een maatje te groot bij de US Open.

Arantxa Rus sneuvelde al in de eerste ronde. Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi. Bij de mannen geldt dat voor Robin Haase.