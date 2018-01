Haase na marathonpartij niet naar finale in Auckland

Na 2 uur en 51 minuten spelen stond er 6-7 (7), 7-6 (3) en 7-6 (5) op het scorebord in het voordeel van de als vijfde geplaatste Bautista Agut.

Haase, die op de wereldranglijst 22 plaatsen lager staat dan zijn Spaanse tegenstander (43 om 21), stond voor het eerst sinds augustus vorig jaar in de halve finale van een ATP-toernooi. Hij slaagde er niet in zijn eerste ATP-finale sinds juli 2016 te bereiken.

De 30-jarige Haase speelde één keer eerder tegen de één jaar jongere Bautista Agut. In 2013 won hij op het graveltoernooi van Casablanca in drie sets van de Spanjaard. Bautista Agut neemt het in de finale in Auckland op tegen de als tweede ingeschaalde Argentijn Juan Martin del Potro, die de als zevende geplaatste Spanjaard David Ferrer versloeg in twee sets (6-4 en 6-4).

Vechtlust

Haase, die in de hele partij liefst negentien aces sloeg, toonde zijn vechtust op het hardcourt in Auckland. In elke set kwam hij terug van een break achterstand om steeds nog een tiebreak te forceren.

In de eerste set kwam de Nederlander direct op een 0-3 achterstand. Nadat hij op 2-4 door de opslag van Bautista Agut brak, kreeg de Spanjaard op 5-6 drie setpoints op de service van zijn tegenstander. Haase werkte die allemaal weg en nadat hij nog een setpoint overleefde in de tiebreak, sloeg hij zelf toe bij zijn vierde kans: 9-7.

In set twee keek Haase in de tiebreak al snel tegen een 1-6 achterstand en die voorsprong gaf Bautista Agut niet weg. In de beslissende derde set liep de Spanjaard uit naar 4-1, maar Haase knokte zich nog één keer terug in de partij.

In de derde en laatste tiebreak verloor de Hagenaar direct zijn eerste servicepunt en dat was genoeg voor Bautista Agut om de zege naar zich toe te trekken.

"Alles zat in deze wedstrijd'', aldus Bautista Agut, die het duel besliste met een lob met zijn backhand. "Ik ben zo blij dat ik heb gewonnen. Het was een ongelooflijk gevecht op de baan.''

Australian Open

Haase bereidde zich in Nieuw-Zeeland voor op de Australian Open, die maandag van start gaat in Melbourne. De Nederlander, die vorige week in het Indiase Pune de kwartfinales bereikte, moet het in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi opnemen tegen een qualifier.

Haase verloor de laatste zes jaar zijn eerste partij bij de Australian Open.