Haase treft qualifier in eerste ronde Australian Open, Bertens tegen Bellis

De kwalificaties voor de eerste Grand Slam van het jaar zijn nog in volle gang, dus pas over enkele dagen is pas duidelijk tegen wie Haase het moet opnemen.

In een eventuele tweede ronde wacht Haase een confrontatie met de als 29e geplaatste Fransman Richard Gasquet of de Sloveen Blaz Kavcic. Als Haase de derde ronde zou halen, komt hij mogelijk tegenover titelverdediger Roger Federer te staan.

De nummer 43 van de wereldranglijst verkeert in de aanloop naar de Australian Open in goede vorm. Haase, die de laatste zes jaar niet door de eerste ronde kwam in Melbourne, plaatste zich donderdag voor de halve finales van het hardcourttoernooi in Auckland. Vorige week reikte de 30-jarige Hagenaar ook al tot de kwartfinales in het Indiase Pune.

Bertens

Bertens, die als dertigste geplaatst is, treft met Bellis de nummer 56 van de wereld. De 18-jarige Bellis was vorig jaar in de tweede ronde op Roland Garros te sterk voor de Nederlandse.

Mocht Bertens ditmaal wel winnen van Bellis dan komt ze tegenover de Amerikaanse Nicole Gibbs of een qualifier te staan. Daarna wacht de Wateringse, die bij vijf eerdere deelnames in Melbourne slechts eenmaal de tweede ronde haalde, mogelijk een confrontatie met Caroline Wozniacki. De Deense is als tweede geplaatst.

Net als Haase heeft Hogenkamp met Arruabarrena relatief gunstig geloot. De Spaanse staat 86e, terwijl de Doetinchemse de mondiale nummer 109 is. De 25-jarige Hogenkamp nam eerder alleen in 2015 deel aan de Australian Open en vloog er toen in de eerste ronde uit.

Overigens staan er mogelijk nog meer Nederlanders in het hoofdtoernooi, dat maandag van start gaat. Bibiane Schoofs en Lesley Kerkhove plaatsten zich donderdag voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Arantxa Rus werd uitgeschakeld.