Haase plaatst zich in Auckland na halfjaar weer voor halve finale ATP-toernooi

De vorige keer dat Haase de laatste vier haalde was bij het Masterstoernooi van Montreal. Roger Federer versperde hem toen de de weg naar de finale.

Om dit keer wel de eindstrijd te halen moet Haase afrekenen met Roberto Bautista Agut. De Spaanse nummer 21 van de wereld won in zijn kwartfinale van de Tsjech Jiri Vesely: 7-6 (1) en 6-2.

Haase is de mondiale nummer 43, maar door zijn goede prestaties in Auckland zal hij nog iets stijgen voordat hij volgende week aan de Australian Open begint. De 30-jarige Nederlander, die de laatste zes jaar in de eerste ronde in Melbourne werd uitgeschakeld, is uitstekend begonnen aan 2018. Vorige week haalde hij al de kwartfinales in het Indiase Pune.

Initiatief

Gojowczyk is ook in vorm. De Duitser had in de vorige ronde de als eerste geplaatste Amerikaan Jack Sock uitgeschakeld en zette die lijn tegen Haase aanvankelijk voort. De Hagenaar werd gebroken, maar op 0-3 en 0-40 op eigen service herpakte hij zich.

Haase sloeg de drie breakpoints weg, pakte de game alsnog en greep het initiatief. In hoog tempo won hij ook de volgende vier games en pakte zo een beslissende voorsprong in de eerste set.

In de tweede set leverde de 28-jarige Gojowczyk, 65e op de wereldranglijst, meteen zijn service in, maar Haase gaf ook een break weg. Bij 4-4 sloeg Haase opnieuw toe op de service van Gojowczyk. Hij serveerde de wedstrijd vervolgens uit waardoor hij zich mag opmaken voor zijn eerste halve finale van het jaar.