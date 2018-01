Haase voor eerste keer naar halve finale Auckland

Gojowczyk had in de vorige ronde nog verrassend de als eerste geplaatste Amerikaan Jack Sock uitgeschakeld.

De 28-jarige Duitser begon ook uitstekend. Haase, die nooit eerder tegen Gojowczyk speelde, wist in de eerste drie games slechts één punt te pakken. Op 0-3 en 0-40 op eigen service herpakte de 30-jarige Nederlander zich sterk. Hij sloeg de drie breakpoints weg, pakte de game alsnog en greep het initiatief. In hoog tempo won Haase ook de volgende vier games. In een lange tiende game sloeg de nummer 43 van de wereldranglijst zijn vijfde setpoint raak.

Gojowczyk, 65ste op de ATP-ranking, was duidelijk van slag en leverde zijn eerste servicegame in. Toch herstelde de Duitser zich waarna het duurde tot 4-4 voordat Haase weer zijn service brak. De beste tennisser van Nederland serveerde daarna de wedstrijd uit op zijn vierde matchpoint.

Haase is uitstekend begonnen aan 2018. Vorige week reikte Haase in het Indiase Pune tot de kwartfinale van het ATP-toernooi, waarin de Fransman Benoit Paire te sterk bleek.

Bautista Agut

Haase moet het in Auckland in de halve finale opnemen tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De nummer 21 van de wereld won in zijn kwartfinale van de Tsjech Jiri Vesely: 7-6 (1) en 6-2. Haase speelde één keer eerder tegen Bautista Agut. In 2013 won de Nederlander op het graveltoernooi van Casablanca in drie sets van de Spanjaard.

Het hardcourttoernooi in Nieuw-Zeeland geldt voor Haase als voorbereiding op de Australian Open, die maandag van start gaan. De afgelopen zes jaar werd hij steeds in de eerste ronde uitgeschakeld in Melbourne.