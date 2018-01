Schoofs en Kerkhove verder in kwalificaties Australian Open, Rus onderuit

Door de zeges van Schoods en Kerkhove kan het totaal aantal Nederlanders op de Australian Open nog op vijf komen.

Robin Haase (43), Kiki Bertens (32) en Richel Hogenkamp (109) zijn in het enkelspel vanwege hun plaats op de wereldranglijst al zeker van een plek in het hoofdtoernooi, dat maandag begint. De 26-jarige Bertens is als dertigste geplaatst.

De 29-jarige Schoofs, die nog nooit het hoofdtoernooi van een Grand Slam haalde, won donderdag van de Italiaanse Georgia Brescia met 7-5 en 7-5. Ze gaf in de eerste set een 5-2 voorsprong weg maar wist op 6-5 alsnog de service van Brescia te breken en pakte daarmee de set.

In de tweede set pakte Brescia, nummer 205 van de wereldranglijst, eerst een 4-1 en later een 5-3 voorsprong. Schoofs, die drie plaatsen hoger staat op de WTA-ranking, won vervolgens knap vier games op rij en daarmee de wedstrijd.

In de tweede ronde stuit Schoofs op de Britse Naomi Broady, die als zevende geplaatst is in de kwalificaties. Om het hoofdtoernooi te bereiken moet Schoofs daarna nog een ronde overleven.

Kerkhove

Kerkhove versloeg op knappe wijze Sachia Vickery: 6-7 (2), 6-4 en 6-3. De Amerikaanse was als eerste geplaatst en is de nummer 105 van de wereld.

De eerste set moest de 26-jarige Kerkhove nog laten aan de 22-jarige Vickery. In de tweede set had Kerkhove aan één break in de laatste game voldoende om er een beslissende derde set uit te slepen. Daarin pakte de nummer 175 van de wereld een break voorsprong in de vierde game.

In de tweede ronde treft Kerkhove, die vorig jaar op de US Open debuteerde op een Grand Slam-toernooi, de Sloveense Tamara Zidansek, nummer 180 van de wereld.

Rus

Arantxa Rus verloor van Ivana Jorovic (6-3 6-4). De 27-jarige Delftse brak nog wel de service van de Servische in de openingsgame van de wedstrijd, maar leverde later ook twee games in.

In de tweede set ging het gelijk op tot 2-2. Na een lange servicegame werd Rus gebroken en daarop liep de nummer 280 van de wereld uit naar 5-2. Rus, 136e van de wereld, gaf zich nog niet gewonnen. Ze pakte nog twee games en sloeg acht matchpoints weg. De negende kans wist de 20-jarige Jorvic wel te benutten.