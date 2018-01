Djokovic bij rentree na halfjaar afwezigheid te sterk voor Thiem

Het werd 6-1 en 6-4 voor de naar de veertiende plaats op de wereldranglijst afgezakte Djokovic.

De succesvolle rentree van Djokovic is goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, die de zesvoudig winnaar vanaf volgende week graag in actie ziet op het toernooi.

Toppers als Andy Murray en Kei Nishikori zegden vanwege blessures al af. Bij de vrouwen trokken oud-winnaressen Serena Willams en Victoria Azarenka zich terug.

Djokovic stelde vorige week zijn rentree nog uit door af te zeggen voor een toernooi in Abu Dhabi. "Dit is een mooi begin, het voelt goed om weer terug op de baan te zijn", liet de 30-jarige Serviër weten. "Voor nu is het mijn plan om mee te doen aan de Australian Open."

Nadal

Op het Australische demonstratietoernooi maakte dinsdag ook Rafael Nadal zijn rentree op de baan. De Spaanse nummer één van de wereld kwam sinds november niet meer in actie door een knieblessure.

Nadal ging met 4-6 en 5-7 ten onder tegen de Fransman Richard Gasquet, maar zei na afloop zich fit te voelen voor de eerste Grand Slam van het jaar.

Wawrinka

Stan Wawrinka is nog steeds een vraagteken voor het eerste Grand Slam-toernooi van 2018. De Zwitser is al in Melbourne, maar zegde woensdag af voor een demonstratietoernooi. Dat had volgens de organisatoren te maken met een schouderblessure.

Wawrinka heeft sinds afgelopen zomer geen partij meer gespeeld vanwege een knieblessure, maar zijn rentree zat eraan te komen. De 32-jarige Zwitser verloor vorig jaar op de Australian Open in de halve finale van Roger Federer en reikte op Roland Garros nog tot de finale.

Door zijn blessure is hij inmiddels gezakt naar de negende plaats op de wereldranglijst.