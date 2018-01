Haase ook in Auckland naar kwartfinale, Bertens verliest van Muguruza

Vorige week reikte Haase in het Indiase Pune ook tot de kwartfinale, waarin de Fransman Benoit Paire te sterk bleek.

In de kwartfinale in Auckland neemt Haase het op tegen de Duitser Peter Gojowczyk. Die was in de tweede ronde verrassend te sterk voor de nummer één van de plaatsingslijst, de Amerikaan Jack Sock.

Gojowczyk is de nummer 65 van de wereldranglijst, Haase staat 22 plekken hoger genoteerd. De beste Nederlandse speler van de laatste jaren trof met de Slowaak Lacko de nummer negentig van de ATP-ranking.

Tiebreak

De 30-jarige Haase kwam al vroeg op een break voorsprong, maar in de tiende game brak Lacko terug. De tiebreak ging lange tijd gelijk op, totdat Lacko bij 4-4 een servicepunt verloor. Daarna haalde Haase de set op eigen service binnen (7-4).

Haase had in tweede set aan één breakpoint voldoende om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.

Het hardcourttoernooi in Nieuw-Zeeland geldt voor Haase als voorbereiding op de Australian Open, die maandag van start gaan. De afgelopen zes jaar werd hij steeds in de eerste ronde uitgeschakeld in Melbourne.

Bertens

Bertens bereidt zich in Sydney voor op de eerste Grand Slam van het jaar. Daar was ze in de tweede ronde een maatje te klein voor Muguruza: 6-3 en 7-6 (6).

Bertens, de nummer 32 van de WTA-ranglijst, leverde in de eerste set tweemaal haar service in en slaagde er daarna slechts één keer in om de opslagbeurt van de Spaanse nummer drie van de wereldranglijst te breken.

In de tweede set knokte Bertens zich terug van een break achterstand en sleepte ze een tiebreak uit het vuur. Daarin kwam ze op een 0-4 achterstand, waardoor Muguruza - als eerste geplaatst in Sydney - de kans kreeg om de partij naar zich toe kon trekken.

De Spaanse liet echter drie matchpoints liggen, waardoor Bertens terugkwam tot 6-6. Het vierde matchpoint op 7-6 kon Bertens niet meer wegwerken. Na de wedstrijd trok Muguruza zich met een bovenbeenblessure terug voor de rest van het toernooi in Sydney.

Dubbelspel

Later op woensdag werd Bertens samen met de Zweedse Johanna Larsson uitgeschakeld in de kwartfinale van het dubbelspel in Auckland. De Spaanse Lara Arruabarrena en de Amerikaanse Lauren Davis bleken na twee sets in de supertiebreak te sterk: 7-6 (4), 2-6 en 10-7.

Vorige week werd Bertens (26) in de eerste ronde uitgeschakeld in Brisbane, waar ze samen met Demi Schuurs wel het dubbeltoernooi wist te winnen.

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer plaatste zich met Horia Tecau voor de halve finale bij het ATP-toernooi van Sydney. De Nederlander en de Roemeen waren te sterk voor het Colombiaanse duo Juan-Sebastian Cabal en Robert Farah: 6-3 en 7-6 (4).

Australian Open

Er werd woensdag ook geloot voor de kwalificaties van de Australian Open, die donderdag van start gaat voor drie Nederlandse tennissters.

Lesley Kerkhove heeft direct een zware tegenstander in de eerste ronde met de als eerste geplaatste Amerikaanse Sachia Vickery. De als 23e geplaatste Arantxa Rus neemt het in haar eerste partij in de kwalificaties op tegen de Servische Ivana Jorovic, de nummer 280 van de wereldranglijst. Bibiane Schoofs lootte Georgia Brescia uit Italië (WTA-205).

Haase, Bertens en Richel Hogenkamp zijn in het enkelspel al zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Australian Open.