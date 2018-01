Nadal en Wawrinka lijken fit voor Australian Open

Achter de namen van de Spanjaard en de Zwitser stond lange tijd een vraagteken en ook nu hebben ze nog niet gezegd dat ze er definitief erbij zijn, maar het gaat wel de goede kant op.

Nadal, die last had van zijn knie, speelde dinsdag een wedstrijd op een demonstratietoernooi in het Australische Kooyong. De Spaanse nummer één van de wereld verloor van Richard Gasquet (4-6 en 5-7), maar maakte wel een fitte indruk.

"Dit was een goede test", zei Nadal na afloop. "Ik voel me prima. De komende dagen blijf ik trainen, zodat ik klaar ben voor het begin van de Australian Open."

Wawrinka

Vorig jaar haalde de 31-jarige Nadal, die zich in november vanwege zijn knieblessure terugtrok bij de ATP World Tour Finals, de finale van de Australian Open. Hij verloor daarin van Roger Federer. In 2009 won Nadal de Australian Open wel.

Wawrinka won de Australian Open ook een keer en dat was in 2014. De 32-jarige Zwitser, nummer negen van de wereld, sloeg dinsdag in Melbourne Park een balletje met wat kinderen. Het was zijn eerste publieke optreden sinds afgelopen zomer toen hij in de eerste ronde van Wimbledon verloor en last kreeg van zijn knie.

"Ik heb nog veel werk te doen, maar ik ben positief en kijk er naar uit om te beginnen'', blikte Wawrinka dinsdag met vertrouwen vooruit op de Australian Open.

Murray

Het waarschijnlijke meespelen van Nadal en Wawrinka is goed nieuws voor de organisatie van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Directeur Craig Tiley van de Australian Open kreeg de voorbije dagen afmeldingen binnen van Andy Murray, Serena Williams, Kei Nishikori en Victoria Azarenka. Het meespelen van zesvoudig winnaar Novak Djokovic is zeer twijfelachtig.

De Australian Open begint maandag en duurt tot en met zondag 28 januari.