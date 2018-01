Haase overleeft matchpoints tegen Noorse tiener in eerste ronde Auckland

Haase kende op het hardcourt in Nieuw-Zeeland opvallend veel moeite met de 19-jarige Noor, die de 137e plek inneemt op de mondiale ranglijst.

De Hagenaar wist in de eerste set geen enkele keer zijn servicegame te behouden. In de tweede set overleefde Haase twee breakpoints en in de tiebreak ook nog eens twee matchpoints, waarna hij de stand in sets alsnog gelijktrok. In de derde set stelde Haase orde op zaken. Hij brak Ruud één keer en benutte hij zijn eerste matchpoint.

Haase, die vorige week in Pune de kwartfinales haalde, neemt het in de tweede ronde op tegen de Slowaak Lukas Lacko. Deze 'lucky loser' uit de kwalificatie versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets: 6-3, 6-7 (5) en 6-3.

Het toernooi in Auckland geldt voor Haase als voorbereiding op de Australian Open, die maandag van start gaat. De afgelopen zes jaar werd Haase steeds in de eerste ronde uitgeschakeld in Melbourne.

Bertens

Kiki Bertens bereidt zich in Sudney voor op het eerste Grand Slam-toernooi van 2018. De Nederlandse bereikte dinsdag met haar vaste dubbelpartner Johanna Larsson uit Zweden de kwartfinales. Het als vierde geplaatste koppel versloeg Chan Hao-ching uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik met 6-4 en 7-5.

Een dag eerder bereikte Bertens al de tweede ronde van het enkelspel. Woensdag stuit ze in de tweede ronde op de als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza, de nummer drie van de wereld.

Bertens won vorige week met Demi Schuurs het dubbeltoernooi van Brisbane. Schuurs plaatste zich met de Belgische Elise Martens dinsdag voor de kwartfinale in Hobart. Ze versloegen in de eerste ronde het Duits/Poolse duo Mona Barthel/Magda Linette (6-2 en 6-4).