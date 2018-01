Murray mikt na heupoperatie op rentree tijdens grasseizoen

"Ik ben vandaag in het St Vincent Hospital in Melbourne succesvol geopereerd aan mijn rechterheup", schrijft de 30-jarige Murray op Facebook. "Ik kijk ernaar uit om tijdens het grasseizoen terug te keren op de tennisbaan voor competitieve wedstrijden."

De eerste grastoernooien staan begin juni op het programma. Wimbledon, het Grand Slam-toernooi op gras dat Murray won in 2013 en 2016, begint op 2 juli.

Murray kwam door zijn slepende heupblessure niet meer in actie in een officieel duel sinds hij afgelopen zomer uitgeschakeld werd op Wimbledon. De Schot, inmiddels afgezakt naar de negentiende plaats van de wereldranglijst, meldde zich vorige week al af voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaat.

De vijfvoudig verliezend finalist in Melbourne probeerde het afgelopen halfjaar zijn heupblessure te laten genezen door behandeling en revalidatie. Anderhalve week geleden speelde Murray een demonstratietoernooi in Abu Dhabi en daarna merkte hij dat de pijn in zijn heup nog niet weg was. Hij gaf toen toe dat een operatie misschien niet meer te voorkomen was.

Sterker

Nu Murray inderdaad onder het mes is gegaan, is hij zeer optimistisch over zijn toekomst. "Ik ben nog niet klaar met tennissen", benadrukt hij tegen de BBC. "Ik zal terugkeren op het hoogste niveau."

De drievoudig Grand Slam-winnaar wil nog geen specifiek toernooi aanwijzen voor zijn rentree. "Het plan is om rond het grasseizoen terug te keren. Het zou eventueel ook eerder kunnen, maar ik ga zeker niks overhaasten. Ik wil zeker weten dat ik er klaar voor ben als ik terugkeer op de baan. Ik ga alleen weer spelen als ik fit ben."

Murray heeft last van zijn heup sinds zijn nederlaag tegen Stan Wawrinka in de halve finale van Ronald Garros van vorig jaar. Op dat moment was hij al ruim een halfjaar de nummer één van de wereld.

In juli strandde de Brit vervolgens in de kwartfinales van Wimbledon tegen de Amerikaan Sam Querrey, voorlopig zijn laatste wedstrijd op de ATP Tour. Hij probeerde nog fit te geraken voor de US Open, maar dat lukte niet.

"Ik heb de kwartfinales van Wimbledon bereikt terwijl ik letterlijk niet meer kon lopen", aldus Murray, die toegaf dat hij half december ook een lichte liesoperatie heeft ondergaan. "Dus als ik terug kan komen op 95 procent van mijn top, weet ik zeker dat dat genoeg is om op het hoogste niveau mee te kunnen strijden."