Bertens boekt in Sydney eerste zege van 2018 in enkelspel

Bertens won met 6-2 en 6-4 van de 25-jarige Ahn, de mondiale nummer 111, in een partij die een uur en zeventien minuten duurde. De Wateringse, die 32e staat op de wereldranglijst, nam in de eerste set twee breaks voorsprong.

In de tweede set pakte Bertens bij 4-4 de beslissende break en ze maakte het vervolgens op eigen service af.

Muguruza, de nummer drie van de wereld, had in de eerste ronde een bye. De 24-jarige Spaanse wacht nog op haar eerste zege van 2018, nadat ze vorige week in Brisbane verloor van Aleksandra Krunic uit Servië.

Australian Open

Vorige week speelde de 26-jarige Bertens ook al een toernooi in Australië. Ze verloor toen in de eerste ronde in Brisbane in twee sets van de Kroatische Ana Konjuh.

In het dubbelspel excelleerde Bertens wel in Brisbane. Met landgenote Demi Schuurs veroverde ze de titel.

Sydney is het laatste toernooi van Bertens in voorbereiding op de Australian Open, die op 15 januari van start gaat. Vorig jaar vloog ze er al in de eerste ronde uit in Melbourne.