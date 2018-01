Schoofs zorgt in Auckland voor derde Nederlands dubbelsucces van 2018

In de finale op het Nieuw-Zeelandse hardcourt rekende het Nederlands-Italiaanse duo in twee sets af met het Japanse koppel Eri Hozumi en Miyu Kato: 7-5 en 6-1.

Twee maanden geleden won de 29-jarige Schoofs voor het eerst een WTA-toernooi. Toen was ze met de Mexicaanse Victoria Rodriguez de beste in het Indiase Mumbai. Dat toernooi maakte deel uit de zogenoemde 125K-series.

Schoofs is de nummer 163 van de wereld in het dubbelspel. Errani staat negen plaatsen lager, maar maakte vooral naam als enkelspeelster. De 30-jarige Italiaanse reikte in 2012 tot de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van Maria Sharapova.

Zaterdag was er ook al Nederlands dubbelsucces. Robin Haase en Matwé Middelkoop pakten de titel in het Indiase Pune en in het Australische Brisbane zegevierden Kiki Bertens en Demi Schuurs.

Görges

De finale van het enkelspel werd gewonnen door Julia Görges. De Duitse nummer twee van de plaatsingslijst versloeg de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki in twee sets: 7-6 en 6-4 (4).

De 29-jarige Görges, de nummer veertien op de wereldranglijst, had een zwaar weekeinde. Ze moest op zaterdag twee partijen afwerken om haar plaats in de finale te bemachtigen. De Deense Wozniacki staat derde op de WTA-ranking.

Het toernooi in Nieuw-Zeeland is een van de laatste voorbereidingstoernooien in de aanloop naar de Australian Open. De eerste Grand Slam van het jaar gaat op maandag 15 januari van start in Melbourne.