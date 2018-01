Haase en Middelkoop grijpen dubbeltitel bij ATP-toernooi Pune

De Nederlanders klopten in de eindstrijd het Franse tweetal Gilles Simon en Pierre-Hugues Herbert in twee tiebreaks: 7-6 (5) en 7-6 (5).

De 34-jarige Middelkoop won de afgelopen jaren al vier ATP-titels in het dubbelspel, drie met Wesley Koolhof aan zijn zijde en eentje met de Tsjech Roman Jebavy.

Sinds een paar maanden vormt de Brabander een koppel met de vier jaar jongere Haase. Ze bereikten bij de US Open de kwartfinales en zetten het Nederlandse Davis Cupteam in september op het goede spoor in het duel met Tsjechië voor een plek in de wereldgroep.

Haase deed in Pune ook mee in het enkelspel, maar daarin werd hij donderdag in de kwartfinales uitgeschakeld door de Fransman Benoît Paire.

Simon

In het enkelspel was er wel succes voor Simon. De 33-jarige Fransman was in de finale in twee sets te sterk voor de als tweede geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-6 (4) en 6-2.

Simon, afgezakt naar de 89e plek op de ATP-ranking, had eerder al de als derde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut en topfavoriet Marin Cilic uit Kroatië verslagen.

"Eindelijk heb ik Anderson voor het eerst verslagen'', zei de Franse veteraan, die de drie voorgaande ontmoetingen met de Zuid-Afrikaanse nummer veertien van de wereld allemaal had verloren. "Ik heb nog steeds geen idee hoe ik het heb gedaan. maar ik ben er heel blij mee."

Eerder op de dag was er al Nederlands succes toen Kiki Bertens en Demi Schuurs zich in de dubbelfinale van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane verzekerden van de titel.