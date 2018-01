Bertens en Schuurs beginnen 2018 met dubbeltitel in Brisbane

In de finale op het Australische hardcourt wonnen Bertens en Schuurs in twee sets van de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse Maria Jose Martinez Sanchez: 7-5 en 6-2.

Bertens strandde in het enkelspel al in de eerste ronde. De Westlandse nummer 31 van de wereld pakte slechts drie games tegen de Kroatische Ana Konjuh (6-1 en 6-2).

Samen met haar Limburgse dubbelpartner Schuurs ging het Bertens beter af in Brisbane. De Nederlandse combinatie stond slechts twee sets af op weg naar de finale en rekende in de eindstrijd overtuigend af met Klepac en Martinez Sanchez.

In de eerste set lieten Bertens en Schuurs hun opponenten nog terugkomen van een 5-3 achterstand, maar daarna maakten zij de klus alsnog af. In het tweede bedrijf had het Sloveens-Spaanse duo een stuk minder in te brengen. Zo mocht het Nederlandse koppel na een uur en zeventien minuten juichen in Australië.

Voor Bertens is het haar tiende dubbeltitel. Schuurs, de zus van toekomstig Ajacied Perr Schuurs, won voor de vierde keer een toernooi op WTA-niveau.

Hopman Cup

Roger Federer begon het nieuwe seizoen eveneens met succes. De Zwitser legde samen met zijn landgenote Belinda Bencic beslag op de Hopman Cup door in de finale in de Australische stad Duitsland te verslaan.

Zwitserland kwam zaterdagochtend al op voorsprong in de finale door de gewonnen enkelpartij van Federer tegen Alexander Zverev: 6-7 (4), 6-0, 6-2. Bencic was vervolgens een maatje te klein voor de mondiale nummer 21 Angelique Kerber (4-6, 1-6).

In het beslissende dubbelspel verzekerde Zwitserland zich alsnog van de titel. Federer en Bencic wonnen met 4-3 (3) en 4-2 van Zverev en Kerber.

Voor Federer is het de tweede keer dat hij het landentoernooi voor gemengde koppels wint. In 2001 was hij al eens de beste met Martina Hingis.