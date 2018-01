Bertens en Schuurs naar dubbelfinale Brisbane, ook Schoofs in eindstrijd

Bertens en Schuurs waren op het Australische hardcourt te sterk voor het als tweede geplaatste Australische duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua: 6-7 (2), 6-3 en 10-8.

In de finale staan de Nederlandse vrouwen tegenover de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse Maria Jose Martinez Sanchez.

De finaleplaats is een opsteker voor Bertens, die het jaar slecht begon in het enkelspel. De nummer 31 van de wereld verloor zondag in de eerste ronde in Brisbane met 6-1 en 6-2 van Ana Konjuh.

Op de mondiale dubbelranglijst staat de 26-jarige Bertens, die de afgelopen jaren vooral samenspeelde met de Zweedse Johanna Larsson, negentiende. De twee jaar jongere Schuurs is de nummer 44.

Schoofs

Schoofs haalde vrijdag de finale in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De Nederlandse gaat zaterdag met haar Italiaanse partner Sara Errani voor haar tweede WTA-titel.

De 29-jarige Schoofs won in de halve finales van het Japans-Kroatische koppel Nao Hibino en Darija Jurak: 6-4, 6-3. In de eindstrijd wacht een ontmoeting met het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi/Miyu Kato.

In november bereikte Schoofs haar eerste WTA-finale. Met de Mexicaanse Victoria Rodriguez won ze toen het hardcourttoernooi in het Indiase Mumbai.

Schoofs is de nummer 163 van de wereld in het dubbelspel. Errani staat negen plaatsen lager, maar maakte vooral naam als enkelspeelster. De 30-jarige Italiaanse reikte in 2012 tot de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van Maria Sharapova.

Regen

Beide halve finales in Auckland werden vrijdag afgewerkt in een indoorhal. Het regende zo hard dat er voor de tweede dag op rij niet buiten kon worden gespeeld in Nieuw-Zeeland.

De vier kwartfinales van het enkelspel zijn doorgeschoven naar zaterdag. De halve finales worden diezelfde dag nog afgewerkt en de finale is zondag.