Serena Williams fysiek niet klaar om titel te verdedigen bij Australian Open

"Hoewel ik er superdichtbij ben, ben ik nog niet waar ik wil zijn", luidt de uitleg van zevenvoudig kampioene Williams, die haar laatste officiële partij uitgerekend vorig jaar speelde in Melbourne.

Vlak na haar gewonnen finale van vorig jaar tegen haar oudere zus Venus maakte Serena Williams bekend zwanger te zijn. De 23-voudig Grand Slam-winnares beviel in september van een dochtertje en verscheen vorige week voor het eerst weer op de baan bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

Williams verloor bij haar rentree in de Verenigde Arabische Emiraten van Jelena Ostapenko. "Na mijn deelname daar besefte ik dat ik, hoewel ik er heel dichtbij ben, nog niet op het punt ben waar ik wil zijn. Mijn coach en ik hebben elkaar altijd voorgehouden dat ik alleen naar een toernooi ga als ik er volledig voor kan gaan."

"Ik kan wel meedoen", verduidelijkt Williams. "Maar ik wil niet alleen maar meedoen. Ik wil veel meer dan dat en daarvoor heb ik nog wat tijd nodig. Daarom heb ik met pijn in het hart besloten dat ik dit jaar niet meedoe aan de Australian Open."

Ware kampioene

Toernooidirecteur Craig Tiley heeft begrip voor de afmelding van Williams. "Dat ze een ware kampioene is, heeft ze de laatste maanden wel bewezen met haar verwoede pogingen om toch op tijd fit te raken voor de Australian Open."

Volgens Tiley is hij in de aanloop naar het toernooi constant op de hoogte gehouden door Williams. "Zo weet ik dat ze er echt alles aan heeft gedaan en pas op het allerlaatste moment de knoop heeft doorgehakt. Ze overstijgt de sport met de manier waarop ze alles in het leven benadert. Het zou voor haar nooit genoeg zijn om slechts deel te nemen."

Williams won de Australian Open voor het eerst in 2003. Vorig jaar was ze al acht weken in verwachting van haar dochtertje Olympia toen ze, ten koste van zus Venus, haar zevende titel pakte op het hardcourt van de Rod Laver Arena in Melbourne.

Murray

Donderdag kreeg de organisatie van de Australian Open ook al een afmelding binnen van vijfvoudig finalist Andy Murray. De Schot heeft nog te veel last van een heupblessure. Ook de Japanner Kei Nishikori, die kampt met een polsblessure, komt niet in actie 'Down Under'.

Achter de namen van Novak Djokovic en Rafael Nadal staat nog een vraagteken. De zesvoudig kampioen uit Servië is nog niet volledig hersteld van een elleboogblessure en de Spanjaard, één keer de beste in Australië, is ook nog niet volledig fit.

De Australian Open begint op maandag 15 januari en duurt tot en met zondag 28 januari. Bij de mannen verdedigt Roger Federer zijn titel in Melbourne.

