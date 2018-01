Tennisser Bellucci zit dopingschorsing van vijf maanden uit

Bellucci vertelde donderdag dat zijn schorsing in februari afloopt. Hij houdt een apotheker verantwoordelijk voor zijn straf. Die zou hem andere vitaminen supplementen hebben verstrekt.

De 30-jarige Braziliaan, die voor het laatste in actie kwam tijdens de US Open, is afgezakt naar de 112e positie van de wereldranglijst. In 2010 mocht hij zich nog de nummer 21 van de wereld noemen.

Doordat Bellucci zijn overtreding volgens de ITF snel toegaf en er volgens de internationale tennisbond vertragingen in het proces waren die hem niet konden worden aangerekend, werd de schorsing met terugwerkende kracht per 1 september opgelegd.

Daardoor kan Bellucci per 1 februari weer in actie komen. Wel mist hij in ieder geval de Australian Open van later deze maand. De mondiale nummer 112 had zich via de kwalificaties voor het Grand Slam-toernooi moeten plaatsen.

Errani

Bellucci is niet de eerste tennisser die in de voorbije maanden wordt gelinkt aan doping. In augustus 2017 werd Sara Errani voor twee maanden geschorst doordat ze werd betrapt op het verboden middel letrozol.

De Italiaanse verklaarde opmerkelijk genoeg dat het middel in haar bloed was gekomen doordat een medicijn van haar moeder per ongeluk in haar pasta was beland.

In oktober legde de ITF de Brit Dan Evans een schorsing van een jaar op nadat hij op het gebruik van cocaïne werd betrapt.