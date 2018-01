Murray haakt geblesseerd af voor Australian Open

De heupblessure houdt Murray al sinds Wimbledon aan de kant. "Het is vervelend, maar ik kan niet meedoen. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor", aldus Murray, die vijf keer de finale haalde, maar de Australian Open nog nooit won.

De 30-jarige voormalig nummer één van de wereld is door zijn blessure afgezakt naar de zestiende plek op de wereldranglijst. Hij wilde vorige week op het toernooi van Brisbane zijn rentree maken, maar de kwetsuur bleek nog altijd niet volledig genezen. Eind 2017 speelde de Schot wel een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

Vorige week zei Murray een operatie aan zijn heup te overwegen. "De kans op een succesvol resultaat bij een operatie is echter niet zo groot als ik zou willen. Daarom is dat altijd mijn tweede optie geweest. Misschien moet ik het nu wel gaan overwegen, maar ik hoop nog steeds van niet."

"Ik ga zo nu snel mogelijk naar huis om te kijken wat de beste manier is om weer fit te worden. Hopelijk sta ik snel weer op de baan."

Nishikori

Murray is niet de enige topspeler die zich donderdag afmeldde voor de Australian Open. Ook Kei Nishikori zal niet in actie komen. De Japanner heeft nog te veel last van zijn pols.

De voormalig finalist van de US Open, die vorig jaar in Melbourne doordrong tot de vierde ronde, staat evenals Murray al langer aan de kant. Hij kwam sinds augustus niet meer in actie.

"Het spelen van een Grand Slam is op dit moment zeker nog te zwaar", aldus Nishikori, die is afgezakt naar de 22e plek van de wereldranglijst. Vorig jaar bereikte hij met de vierde plek zijn hoogste ranking.

Djokovic

Met de afmeldingen van Murray en Nishikori is het mogelijk nog niet voorbij wat betreft de toppers. Ook het meespelen van Novak Djokovic is twijfelachtig. De Serviër is nog niet volledig hersteld van een elleboogblessure.

Rafael Nadal is woensdag wel naar Melbourne afgereisd. De Spaanse nummer één van de wereld meldde zich vorige week nog af voor het eerste toernooi van 2018 in Brisbane, omdat hij zich niet fit voelde.

De Australian Open begint op maandag 15 januari en de finale is op zondag 28 januari.