Haase bereikt in India voor het eerst sinds augustus kwartfinales

Het werd in een lange partij van twee uur en een kwartier 3-6, 7-6 (5) en 7-5 voor de 30-jarige Haase, die op de wereldranglijst 71 plekken hoger staat dan de acht jaar jongere Jarry (42 om 113).

De laatste keer dat Haase de kwartfinales van een aansprekend toernooi haalde was in augustus. Op het Masterstoernooi van Montreal kwam hij toen zelfs tot de laatste vier, waarna Roger Federer hem de weg naar de finale versperde.

Haase, in India als vijfde geplaatst, kende een stroeve start tegen Jarry. Hij keek in de eerste set al vrij rap tegen een 3-0 achterstand aan en dat gat kon hij niet meer dichten.

In de tweede set werd de Hagenaar bij een 1-1 stand gebroken en zag het er slecht uit, maar Haase rechtte de rug en knokte zich in de tiebreak naar setwinst. In de lange derde set plaatste hij bij 5-5 de beslissende break.

Paire

De Nederlander neemt het donderdag voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de als vierde gerangschikte Fransman Benoît Paire, die eveneens een zeer moeizame overwinning boekte in de achtste finales.

Hij versloeg de Hongaar Marton Fucsovics in 6-4, 6-7 (4) en 7-6 (6). Paire, die op de wereldranglijst een plek hoger staat dan Haase, overleefde in die partij een matchpoint.

Het ATP-toernooi van India wordt dit jaar voor het eerst in Pune afgewerkt. In de voorgaande jaren was Chennai de speelstad.

Haase bereidt zich in India voor op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen begint op 15 januari in Melbourne. In de laatste zes jaar strandde Haase in de eerste ronde in Australië.