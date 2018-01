Haase begint 2018 met zwaarbevochten zege in India

De als vijfde geplaatste Haase had twee lange sets nodig om Kavcic van zich af te slaan op het centre court: 7-6 (6) en 7-5. De partij op het Tata Open Maharashtra duurde twee uur.

De Haagse nummer 42 van de wereld, die in 2015 bij het toernooi van Rosmalen zijn enige vorige partij tegen Kavcic ook won, kreeg in de eerste set maar twee breakpoints tegen, maar dat leverde wel direct twee servicebreaks op voor de Sloveen.

De nummer 97 van de wereldranglijst moest zelf zijn opslag ook twee keer inleveren, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin maakte Haase het op zijn tweede setpoint af: 8-6.

De tweede set begon met twee breaks op rij, maar daarna behielden beide spelers lang hun servicegames. Bij een 6-5 voorsprong sloeg Haase 'op love' toe op de opslag van Kavcic, waardoor de Hagenaar het nieuwe seizoen goed is begonnen.

Jarry

Haase neemt het in de tweede ronde in Pune op tegen de Chileen Nicolas Jarry. De nummer 113 van de mondiale ranking rekende in de eerste ronde af met de Spanjaard Pablo Andujar (6-7 (4), 6-4 en 7-5).

De Nederlander bereidt zich in India voor op het Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen begint op 15 januari in Melbourne. In de laatste zes jaar strandde Haase in de eerste ronde in Australië.