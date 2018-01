ABN Amro-toernooi strikt met Goffin vierde toptienspeler

Goffin (27) verloor vorig jaar de finale in Ahoy en is op dit moment de nummer zeven van de ATP-ranglijst. Eerder legde toernooidirecteur Richard Krajicek al de Bulgaar Grigor Dimitrov (nummer drie van de wereld), de Duitser Alexander Zverev (vier) en de Zwitser Stan Wawrinka (negen) vast als publiekstrekkers.

Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk en de Tsjechische oud-winnaar Tomas Berdych zijn ook van de partij, net als Robin Haase.

Met de komst van Goffin is het deelnemersveld nagenoeg rond. De vier laatste plekken worden op een later moment ingevuld met wildcards.

Trots

"We zijn trots op het deelnemersveld. Het is in de breedte zeer sterk, met een aantal van de huidige wereldtoppers als blikvangers", aldus Krajicek dinsdag. "Dat Goffin na zijn topjaar in 2017 ook naar Rotterdam komt is goed nieuws voor de fans."

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi vindt plaats van 12 tot en met 18 februari.