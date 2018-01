Murray meldt zich af in Brisbane en overweegt operatie

Murray kwam sinds Wimbledon in juli vorig jaar niet meer in actie door de heupkwetsuur. Vrijdag keerde hij bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi weer terug op de baan, maar in Brisbane keerde de pijn terug in de training.

"Ik moet mijn opties nu heroverwegen", schrijft een teleurgestelde Murray op Instagram. "Doorgaan met revalideren is een optie, net als een operatie."

"De kans op een succesvol resultaat bij een operatie is echter niet zo groot als ik zou willen. Daarom is dat altijd mijn tweede optie geweest. Misschien moet ik het nu wel gaan overwegen, maar ik hoop nog steeds van niet."

Australian Open

De voormalig nummer één is door zijn afwezigheid afgezakt naar de zestiende plek van de wereldranglijst. Door het blessureleed van vorig jaar nam Murray zich voor om in 2018 minder wedstrijden te spelen. De 30-jarige Brit wil zich vooral op de Grand Slams gaan richten.

"Ik zal minder gaan spelen dan in het verleden om mijn lichaam rust te gunnen”, verklaarde Murray vorige week. "In het huidige schema zijn weinig pauzes en ik wil graag fit op de baan staan."

Murray was in Brisbane als tweede geplaatst en had een bye voor de eerste ronde. Hij zou het dinsdag in de tweede ronde opnemen tegen de Amerikaan Ryan Harrison.

De Bulgaar Grigor Dimitrov is als hoogst ingeschaald bij het toernooi dat maandag van start ging en als voorbereiding geldt op de Australian Open.

De eerste Grand Slam van 2018 begint op 15 januari. Drievoudig Grand Slam-winnaar Murray speelde vijf keer de finale in Melbourne, maar won er nog nooit.