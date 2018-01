Bertens met Schuurs naar kwartfinales in Brisbane, Rus strandt in Auckland

Het Nederlandse koppel rekende in de eerste ronde af met het Brits/Oekraïense duo Johanna Konta en Elina Svitolina. Binnen een uur stond het 6-2 en 6-2.

Die overtuigende zege was een opsteker voor Bertens na haar slechte start in het enkelspel. De nummer 31 van de wereld verloor zondag met duidelijke cijfers van de 19-jarige Kroatische Ana Konjuh: 6-1 en 6-2.

Bertens en Schuurs spelen in de kwartfinales tegen Monique Adamczak en Storm Sanders uit Australië of het Chinees/Canadase duo Gabriela Dabrowski/Yifan Xu.

Ter voorbereiding op de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat op 15 januari begint, doet Bertens nog mee aan het toernooi in Sydney. In Melbourne strandde ze vorig jaar al in de eerste ronde

Rus

In het Nieuw-Zeelandse Auckland slaagde Arantxa Rus er niet in het hoofdtoernooi te bereiken. De 27-jarige speelster uit Monster strandde in de derde ronde van de kwalificaties na een nederlaag tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova: 4-6, 6-1 en 2-6.

Rus, de nummer 136 van de wereld, was zondag in de tweede kwalificatieronde nog in drie sets te sterk voor de als vijfde geplaatste Japanse Risa Ozaki: 6-3, 2-6 en 6-1.