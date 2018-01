Nadal doet vlak voor Australian Open ritme op bij tiebreak-toernooi

Nadal kwam in november voor het laatst in actie, bij de ATP World Tour Finals in Londen. Nadat hij zijn eerste groepswedstrijd tegen de Belg David Goffin had verloren, trok Nadal zich vanwege een knieblessure terug.

De nummer één van de wereld stelde zijn rentree steeds uit, omdat hij zich nog niet fit genoeg voelde. Hij trok zich terug voor een demonstratietoernooi in Abu Dhabi en meldde zich ook af voor de toernooien in Brisbane en Sydney.

Nadal zegt nu dus wel zijn deelname toe aan de Tie Break Tens, waar in totaal acht spelers alleen tiebreaks tot en met 10 punten spelen. Het toernooi wordt op woensdag 10 januari in ongeveer 3,5 uur afgewerkt. Ook onder anderen Novak Djokovic, Nick Kyrgios en Stan Wawrinka doen mee aan het toernooi.

2009

Nadal won vorig jaar voor de tiende keer in zijn loopbaan Roland Garros en schreef enkele maanden later ook de US Open op zijn naam. De eerste en vooralsnog laatste keer dat hij de Australian Open won, was in 2009.

Vorig jaar verloor Nadal de finale in Melbourne van Roger Federer, die in vijf sets te sterk was voor de Spanjaard. De Australian Open begint op 15 januari en duurt tot en met 28 januari.