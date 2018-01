Herstelde Murray wil in 2018 minder toernooien gaan spelen

Murray speelde sinds zijn uitschakeling op Wimbledon geen officiële wedstrijd meer vanwege een heupblessure. In november kwam hij nog wel in actie tegen Roger Federer bij een demonstratietoernooi in Glasgow.

Door de blessure is de voormalig nummer één van de wereld tot het besluit gekomen om in 2018 minder vaak in actie te komen. "Ik zal wat wijzigingen in mijn schema aanbrengen", vertelt hij zondag aan The Sunday Morning Herald.

"Ik zal minder gaan spelen dan in het verleden om mijn lichaam rust te gunnen”, vervolgt Murray. "Met het huidige schema zijn er weinig pauzes en ik wil graag fit op de baan staan." Het is nog onbekend welke toernooien hij in 2018 zal laten schieten.

De 30-jarige Brit hoopt op die manier zijn loopbaan zo lang mogelijk te rekken. "Ik wil zo lang mogelijk tennissen en om fysiek sterk genoeg te blijven moet ik daarvoor pauzes inlassen, zeker naarmate ik ouder word."

Heup

Murray maakt komende week zijn rentree bij het ATP-toernooi in Brisbane en lijkt daar klaar voor. "Het gaat steeds beter met me. Mijn heup voelt een stuk beter dan op Wimbledon en tijdens de periode dat de US Open werd gespeeld."

De drievoudig Grand Slam-winnaar vindt het lastig te zeggen hoe hoog zijn niveau op dit moment ligt. "Ik heb het gevoel dat ik matig speel, maar het is misschien goed genoeg om de spelers uit de top dertig van de wereld te verslaan."

In eerste instantie wil hij vooral genieten van zijn terugkeer. "Mijn verwachtingen zijn niet bijzonder groot. Ik wil er eerst van genieten dat ik weer in actie kan komen. Ik heb het tennis de laatste zes maanden erg gemist", aldus Murray.

Het toernooi in Brisbane is zondag al van start gegaan. Murray heeft in de eerste ronde een bye en speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ryan Harrison en de Argentijn Leonardo Mayer.