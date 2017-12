Bertens begint seizoen met kansloze nederlaag in Brisbane

In de eerste set pakte Bertens bij een achterstand van 5-0 haar eerste game. De Nederlandse kwam in het tweede bedrijf nog wel op voorsprong, maar moest het antwoord op het spel van Konjuh daarna schuldig blijven.

Bertens verloor vorig jaar op de US Open ook van Konjuh, die op de wereldranglijst de 44e plek inneemt. Bertens is de mondiale nummer 31.

Later deze week komt ze ook nog in actie in het dubbelspel, waar Bertens het samen met Demi Schuurs opneemt tegen Johanna Konta en Elina Svitolina in de eerste ronde.

Ter voorbereiding op de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat halverwege januari begint, doet Bertens nog mee aan het toernooi in Sydney. In Melbourne strandde ze vorig jaar al in de eerste ronde.

Rus

In het Nieuw-Zeelandse Auckland deed Arantxa Rus goede zaken. De 27-jarige Nederlandse was in de tweede ronde van de kwalificaties te sterk voor de als vijfde geplaatste Japanse Risa Ozaki: 6-3, 2-6 en 6-1.

Rus heeft nu nog één zege nodig om het hoofdtoernooi in Auckland te bereiken. De nummer 136 van de wereld treft in de laatste kwalificatieronde de Slowaakse Viktoria Kuzmova.

Bibiane Schoofs verloor bij hetzelfde toernooi in de tweede kwalificatieronde van Jana Fett uit Kroatië (7-5 en 6-1).

Ook Lesley Kerkhove lukte het niet het hoofdschema van een WTA-toernooi te halen. De Zeeuwse ging in het Chinese Shenzhen in de laatste kwalificatieronde met 6-2 en 6-0 onderuit tegen de Russische Anna Blinkova.