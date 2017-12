Serena Williams verliest bij rentree in Abu Dhabi van Ostapenko

De winnares van Roland Garros versloeg de 23-voudig Grand Slam-winnares in de afsluitende supertiebreak: 6-2, 3-6 en 10-5.

Williams won begin dit jaar voor de zevende keer de Australian Open. Kort daarna maakte de toenmalige nummer één van de wereld bekend zwanger te zijn. Ze kwam daarna niet meer in actie. Na de bevalling, op 1 september, werkte ze hard aan haar terugkeer op de baan.

"Ik ben in extase, het is geweldig om terug te zijn", zei Williams na afloop van haar rentree. "Na zo'n lange afwezigheid is het begin altijd lastig, zeker als je net een baby hebt gehad. Maar het is fijn om weer te tennissen."

Williams, die inmiddels de nummer 22 is op de wereldranglijst, verdedigt in januari haar titel in Australië op de eerste Grand Slam van het seizoen. De Australian Open begint op maandag 15 januari.