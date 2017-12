Djokovic moet rentree uitstellen door teruggekeerde elleboogklachten

Djokovic zou daar vrijdag zijn rentree maken nadat hij sinds Wimbledon, in juli van dit jaar, niet meer in actie kwam. Hij onderging een operatie aan zijn elleboog om een slepende blessure te verhelpen.

"Ik ben zwaar teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken voor het toernooi in Abu Dhabi", zegt Djokovic op zijn eigen website. "Helaas heb ik de laatste dagen opnieuw pijn gevoeld in mijn elleboog."

"Na verschillende testen heeft mijn medische team geadviseerd om geen enkel risico te nemen. Ik keer daardoor nog niet terug op de baan en ga weer verder met de behandelingen."

Australian Open

Het is voor Djokovic nog te vroeg om te zeggen of zijn teruggekeerde klachten gevolgen hebben voor zijn deelname aan de Australian Open. De eerste Grand Slam van 2018 gaat op 15 januari van start.

"Ik moet deze situatie accepteren en de resultaten van de behandelingen afwachten", aldus de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar. "Dit zou mijn seizoensstart kunnen beïnvloeden, maar die beslissing wordt de komende dagen pas genomen."

Bij de editie van dit jaar werd de zesvoudig kampioen en titelverdediger uit Servië al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Oezbeek Denis Istomin.

Murray

Andy Murray neemt in Abu Dhabi de plaats van Djokovic in. De Schot kwam door een heupblessure sinds Wimbledon ook niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij was al in Abu Dhabi om te trainen en speelt nu vrijdag tegen Roberto Bautista Agut.