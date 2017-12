Djokovic beschrijft lange periode van blessureleed als rit in achtbaan

"Dit jaar is voor mij echt als een rit in een achtbaan geweest", zei de voormalig nummer één van de wereld dinsdag op een persconferentie voor het Mubadala World Championship, het driedaagse toernooi waarop hij vrijdag tegen Roberto Bautista Agut of Andrey Rublev speelt.

De 30-jarige Djokovic had anderhalf jaar lang last van een sluimerende blessure. Doordat de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar door bleef spelen, verergerde de kwetsuur zodat een operatie uiteindelijk noodzakelijk bleek.

"Het was een zware beslissing om te nemen. Maar ik kon gewoon niet meer spelen, ik kon mijn arm nauwelijks nog optillen", aldus de huidige nummer twaalf van de ATP-ranking, die sinds zijn uitschakeling op Wimbledon aan de kant stond. Hij sloeg dus onder meer de US Open over.

"Ik had nog niet eerder een operatie ondergaan en was ook nooit zo lang uitgeschakeld door een blessure. Het was ook de eerste keer dat ik niet aan een Grand Slam mee kon doen."

Teleurstellend jaar

Djokovic kende een teleurstellend jaar. Hij won slechts twee titels (Qatar en Eastbourne) en maakte weinig indruk op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Ondanks zijn tegenvallende prestaties en de periode van blessures denkt Djokovic dat hij sterker terugkomt. "Het is leerzaam geweest. In de toekomst wil ik voorkomen dat ik een dermate zware blessure oploop", aldus de Serviër.

"Misschien had ik deze ervaring wel nodig om te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om geen ernstige blessures te hebben. Het viel me erg zwaar om zo lang afwezig te zijn. Ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan."

Eind vorige maand voegde Djokovic de onlangs gestopte Radek Stepanek toe aan zijn coachingstaf, waartoe ook Andre Agassi behoort. Agassi staat de Serviër bij op grote toernooien en Stepanek doet dat op andere toernooien.

Naast Djokovic maakt Serena Williams haar rentree bij het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De 36-jarige Amerikaanse, die door zwangerschap sinds januari niet meer in actie kwam, speelt zaterdag tegen Jelena Ostapenko.