Voormalig Wimbledon-winnares Bartoli kondigt na ruim vier jaar rentree aan

De 33-jarige Française maakte dinsdag in een video op social media bekend dat ze in maart op het Masterstoernooi in Miami haar eerste wedstrijd sinds lange tijd zal spelen.

"Het wordt een pittige uitdaging, want ik moet tot die tijd nog veel trainen. Ik hoop desondanks in maart fit genoeg te zijn. Ik heb heel veel zin in mijn terugkeer op het hoogste niveau", aldus Bartoli.

De geboren Zwitserse besloot in augustus 2013 wegens aanhoudend blessureleed een punt te zetten achter haar loopbaan, zes weken nadat ze Wimbledon had gewonnen. Bartoli was toen in de finale van het grastoernooi in Londen te sterk voor Sabine Lisicki: 6-1 en 6-4.

Kwartfinales

In 2007 haalde Bartoli wederom de finale van Wimbledon, maar die verloor ze van Venus Williams. Op de Australian Open en de US Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales, terwijl ze op Roland Garros in 2011 de halve eindstrijd bereikte.

Bartoli veroverde in haar loopbaan tot dusver acht WTA-titels en ruim elf miljoen euro aan prijzengeld. Haar hoogste notering op de wereldranglijst is de zevende plek, die ze veroverde in januari 2012.